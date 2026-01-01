¿Cuándo saldrá la segunda camiseta de la Selección Colombia para el Mundial del 2026?

El 2026 es un año en el que el mundo del fútbol y del deporte, en general, se centra en torno a una sola cosa, el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Las selecciones y sus patrocinadores se ponen de acuerdo para hacer lanzamientos acorde a la ocasión.

Los países clasificados al certamen y cuyo fabricante de ropa es Adidas, tienen pendiente la presentación de su camiseta alternativa, puesto que los primeros uniformes fueron dados a conocer en noviembre del año pasado.

Las segundas camisetas serán dadas a conocer y estarán disponibles en el mercado desde marzo, se espera que coincida con la fecha FIFA de dicho mes, para que las selecciones luzcan sus nuevas camisetas en al menos alguno de estos compromisos.

¿Cómo será la nueva camiseta de la Selección Colombia?

Si bien no se ha lanzado oficialmente, sí se han filtrado desde hace varios meses imágenes de la que será la segunda camiseta o camiseta alternativa de la Selección Colombia para el Mundial del 2026.

El combinado nacional lucirá un color poco tradicional, una mezcla de azules que harán contraste con el amarillo de las tradicionales tres rayas de Adidas, mismo tono para el logo de la Federación y para el logo del fabricante, que en este caso será el de la versión retro.