Si recibe este salario en 2026, tendrá que declarar renta según último UVT establecido por DIAN

En las últimas horas, la Dian dio a conocer el aumento en el UVT (Unidades de Valor Tributario) para el año 2026 a partir de la Resolución 000238, emitida el pasado 15 de diciembre. Esta nueva cifra entrará a regir a partir del 1 de enero, y definirá el pago de diferentes obligaciones financieras. Entre ellas, la declaración de renta.

Este es un proceso que deben realizar muchos colombianos cada año para dejar constancia de sus bienes, ingresos y egresos obtenidos durante el curso anterior. A partir de allí, se define el valor que corresponde al impuesto y que debe pagar cada contribuyente en los plazos establecidos.

¿Quiénes deben declarar renta en Colombia?

Según explica la Dian, toda persona natural o jurídica, sea nacional o extranjera, tendrá que realizar el pago de la declaración de renta. Sin embargo, existen unas condiciones por las cuales deberá cumplir con esta obligación:

Haber tenido ingresos brutos i guales o superiores a las 1.400 UVT durante el año anterior.

durante el año anterior. Contar con un patrimonio superior a los 4.500 UVT durante el año anterior.

durante el año anterior. Haber realizado transacciones bancarias, compras, consumos o uso de tarjetas de crédito por un monto que supere los 1.400 UVT durante el año anterior.

En este caso, el primer ítem hace referencia a cualquier ingreso que reciba una persona a lo largo del año, por lo que su sueldo también hace parte de aquellos bienes por los cuales debe declarar renta para el año 2026.

Sin embargo, no en todos los casos aplica igual; ya que si alguien solamente gana un salario mínimo, este no alcanza a igualar el tope mínimo definido por la Dian para llevar a cabo esta contribución.

¿Quiénes deben declarar renta en 2026, según su salario mínimo?

Si se tiene en cuenta el valor de la UVT fijado por la Dian para el 2026, y se multiplica por el tope mínimo (1.400), da una cifra de 73.323.600 pesos, lo que equivale a un salario mensual de 6.110.300 pesos obtenido durante el 2025.

En ese orden de ideas, si una persona recibía este sueldo cada mes durante el año anterior, o incluso una cifra superior, tendrá que declarar renta para el 2026 y realizar el pago que le corresponda antes de la fecha límite establecida en el calendario tributario de la Dian.

Esto también aplica si sus ingresos totales fueron iguales o mayores a los 73.323.600 pesos a lo largo del 2025. Sin embargo, no se incluyen aquellos derivados de loterías, rifas, sorteos o similares, ya que solamente se tienen en cuenta los activos fijos.

¿Cuándo se debe declarar renta para el año 2026?

Si bien la Dian todavía no ha publicado el calendario tributario correspondiente al año 2026, las fechas para que las personas naturales presenten su declaración de renta irían desde el martes 11 de agosto hasta el viernes 23 de octubre.

Es importante tener en cuenta que el plazo se determina a partir de los dos últimos dígitos de su NIT para que además realice el pago de esta obligación en caso de que lo deba realizar.