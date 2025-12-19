¿Por qué el salario mínimo 2026 debe estar “muy por encima” de la inflación?: esto dijo minhacienda. Crédito: Colprensa/ Getty Images

La discusión por el incremento del salario mínimo en 2026 en Colombia es uno de los temas preponderantes en la agenda pública del Gobierno para el cierre del año.

Tras haberse cumplido la fecha límite del 15 de diciembre para llegar a un acuerdo en la Comisión de Concertación, el balón queda en la cancha del Gobierno, que deberá analizar las salvedades de las partes involucradas de aquí al 30 de diciembre.

Le podría interesar: Aumento del salario mínimo podría estar por encima de la inflación, dice MinTrabajo

En ese sentido, mientras el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, cree que aún existe la oportunidad de explorar algún acuerdo antes de la expedición por decreto, otro integrante del gabinete, el minhacienda, Germán Ávila, también se refirió al tema y dejó una pista muy precisa de lo que podría estar en mente del presidente Gustavo Petro.

¿Cuál sería el incremento del salario mínimo 2026 según el Gobierno?

Las declaraciones del ministro Germán Ávila se dieron en el contexto de la junta del Banco de la República, entidad que decidió mantener la tasa básica de interés en el 9,25 %, a raíz de una inflación de 5,3 %, más baja que en octubre por encima de lo registrado el año pasado.

Ávila destacó que el aumento del salario mínimo debe estar —por ley— encima de la inflación, para así proteger el poder adquisitivo de los colombianos, como en efecto lo están ambas propuestas: el 7,21 de los empresarios y el 16 % de las centrales obreras.

La decisión la vamos a tomar en los próximos días, el presidente Petro está al mando, señalando que el Gobierno se inclinará por un incremento “significativamente muy por encima de la tasa de inflación, como todos los últimos años”, haciendo referencia al aumento de dos dígitos como una “política de Gobierno”.

Según el ministro, además de los buenos indicadores en materia económica y de empleo del Gobierno, un aumento considerablemente por encima de la tasa de inflación representa un incremento real de los salarios que permitiría “impulsar la economía, inyectando un crecimiento a la demanda agregada”.

¿Qué pasará con las tasas de interés en Colombia en 2026?

Al respecto, el gerente general del Banco de la República, Leonardo Villar, enunció la posición mayoritaria de la entidad. Según Villar, independiente de las bondades de un salario más alto, un incremento de este tipo “hace más difícil el proceso de reducción de la inflación”.

Lea también: Reacciones políticas ante la declaratoria de emergencia económica propuesta por el Gobierno

La discusión en el banco central se retomará en enero de 2026, cuando se espera que se produzca una desaceleración más clara de la inflación.

“En la medida en que veamos que se produce con fuerza y conduce la inflación a un rango aceptable de un punto porcentual alrededor del 3 % y se pueda prever que 2027 termine en ese rango, va a ser más fácil tener tasas de interés estable o se tendría el riesgo de una política monetaria más restrictiva”, explicó el gerente general de Banrep.