DIAN anunció nueva subasta virtual de joyas, vehículos y muebles: Cómo registrarse para participar

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), en coordinación con el Banco Popular y su plataforma llamada ‘El Martillo’, anuncia una nueva subasta pública virtual de maquinaria industrial, joyas, vehículos y muebles, que se llevará a cabo desde las 8:00 a. m. del martes 16 de diciembre hasta las 2:30 p. m. del jueves 18 de diciembre de 2025.

Esta subasta incluye una variedad de bienes que han sido aprehendidos, decomisados o declarados en abandono a favor de la Nación, como resultado de las acciones de control y fiscalización adelantadas por la DIAN en diferentes regiones del país.

Las personas interesadas en participar deben registrarse previamente en la página web de ‘El Martillo’ del Banco Popular. Allí podrán consultar el catálogo completo, revisar la descripción detallada de cada artículo y conocer las condiciones de participación, con el fin de identificar los bienes de su interés.

El proceso se desarrollará bajo estrictos principios de legalidad, transparencia y con el respaldo institucional de la DIAN y el Banco Popular, por lo que la entidad invita a la ciudadanía a participar y aprovechar esta oportunidad para adquirir bienes de valor en un entorno seguro y confiable.

Artículos en subasta:

Motos

Cuatrimotos

Joyas

Camionetas

Maquinaria

¿Cómo puede participar en la subasta?

Para participar en la subasta, regístrese con su usuario y contraseña en https://www.elmartillo.com.co/inicio, y haga clic en Sala de subastas virtuales.

Tenga en cuenta que la plataforma recibirá ofertas desde las 8:00 a. m. del martes 16 de diciembre hasta las 2:30 p. m. del jueves 18 de diciembre de 2025.

Asegúrese de contar con una cuenta corriente o de ahorros de cualquier entidad bancaría del país, habilitada para hacer pagos por PSE. Si ya se encuentra registrado, simplemente ingrese con su usuario y contraseña.

Una vez allí, haga el depósito virtual en el botón de pagos seguros en línea PSE, que encontrará en el menú Mi Cuenta - Constituye tu depósito.

Luego de que el pago sea aprobado por su entidad bancaria, encontrará el depósito en el enlace ‘Mi Cuenta - Consulte sus pagos PSE. De igual forma, aparecerá en la opción Sala de subastas virtuales.

En la Sala de subastas virtuales elija el lote por el cual va a ofertar. Escoja el depósito virtual que va a usar con un clic en la casilla Utilizar (solo para la primera oferta debe elegir un depósito, para las siguientes ofertas del lote no es necesario). El sistema le indicará la oferta y el margen mínimo de mejora para entrar en la puja y quedarse con la mercancía.

Después de realizar una oferta, el sistema indicará el lote por el que está pujando con la palabra “Ganando”. Si otro usuario supera su oferta, esta cambiará a “Perdiendo”, lo que le brinda la oportunidad de mejorar su propuesta. Cada lote cuenta con un cronómetro que muestra el tiempo restante hasta el cierre de la subasta. Por ello, le recomendamos estar atento a este reloj hasta confirmar que ya no se aceptan más ofertas.

Cuando termine la subasta, el sistema determinará quién tiene la mejor oferta y enviará el acta de adjudicación vía correo electrónico al ganador, quien deberá depositar el saldo del valor de la mercancía dentro de los cuatro (4) días hábiles siguientes, ya sea con un pago virtual o una consignación a “Depósito para Remate”, en cualquier oficina del Banco Popular.

Finalmente, la DIAN contactará a los ganadores de la subasta para comenzar los trámites de contrato de compraventa, facturación y entrega de los productos.