Aumento del salario mínimo podría estar por encima de la inflación, dice MinTrabajo

En medio del evento de formalización laboral de más de 1.700 empleados de la IPS Viva 1A, realizado en Barranquilla, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, advirtió que el incremento del salario mínimo podría definirse por decreto en caso de que no se logre un consenso entre empresarios y trabajadores en la Comisión de Concertación de Políticas Salariales y Laborales.

Recordó que en el primer periodo de discusión, establecido por la ley, no se alcanzó un acuerdo entre las partes.

“Los trabajadores han propuesto un incremento del 16%, los empresarios han propuesto un incremento del 7.21%”, indicó, al tiempo que precisó que el Gobierno ha llegado a la mesa con la vocación de mantener un aumento que esté por encima de la inflación.

En ese sentido, el ministro fue enfático en que, si no se logra un consenso definitivo, el gobierno tomará la decisión por decreto.

“El gobierno está examinando las distintas variables, está teniendo en cuenta lo que la Organización Internacional del Trabajo denomina salario vital (…) para tomar una decisión, si no hay acuerdo definitivamente, con un decreto que permita que los trabajadores gocen de un incremento que esté muy cerca, lo más cerca posible de la atención de sus necesidades y de sus derechos”, afirmó.

Como ejemplo de esa política, Sanguino recordó lo ocurrido en 2025, cuando el aumento del salario mínimo superó la inflación. “Tenemos una inflación del 5.2% y el incremento del salario mínimo para este año fue del 9.5%”, señaló, al explicar que esa diferencia representó un aumento real del ingreso para los trabajadores. “Eso es lo que queremos hacer este año”, concluyó.