“El incremento de las tarifas de taxis en Manizales crecerán entre un 8 y 10%”: Líder del sector

Manizales

Entre un 8 y 10 % de incremento en las tarifas de 2026 están pidiendo los taxistas en Manizales, la propuesta ya está en la mesa y será la Secretaría la de movilidad la que defina el aumento real. Desde el sector indicaron que este fue un año muy malo para su economía y por eso solicitan un incremento importante, eso sí sin afectar en exceso a los usuarios

Julián Osorio, líder taxista de Manizales le confirmó a Caracol Radio que el gran parámetro para el aumento de las tarifas es el incremento del salario mínimo, sin embargo, hay propuestas ya en la mesa que rodean el 8 y el 10 por ciento crecimientos en las tarifas de taxi en la ciudad. Osorio explicó que el año no ha sido buena por el constante en los precios de los combustibles y por la escasez del gas que ha encarecido el sector

“La tarifa como tal seguramente se va a ver basada, creería yo, entre un 8 y un 10.5%, por lo que, pues obviamente ya es en la negociación que tengan los líderes con el señor secretario de movilidad, el señor alcalde para poder que se vean reflejados porque tampoco es bueno impactar directamente a los usuarios que son la razón de ser del servicio público individual tipo taxi”, dijo Osorio

Para 2025 en Manizales, las tarifas de taxi se fijaron con la carrera mínima en $5.800, el banderazo en $3.350, y el recargo al aeropuerto en $4.700, con incrementos concertados por la Alcaldía y el gremio de taxistas, aplicables tras la calibración de taxímetros.