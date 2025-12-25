Aliste el bolsillo: En Tunja, suben tarifas del servicio de transporte tipo taxi

Incremento de tarifas en Tunja rige tras realizar la socialización del Decreto y el calibre de los taxímetros.

La Alcaldía Mayor de Tunja, a través de la Secretaría de Movilidad y Vida Territorial, informó que a partir del lunes 5 de enero de 2026 entrarán en vigencia las nuevas tarifas del servicio público individual tipo taxi en la capital boyacense. La medida quedó establecida mediante el Decreto No. 590 del 24 de diciembre de 2025.

De acuerdo con la administración municipal, la actualización tarifaria busca responder a los costos operativos del servicio, a mejorar cada vez más, el servicio y garantizar condiciones equitativas para los conductores y ofrecer mayor claridad a los usuarios sobre los valores que deben pagar por los diferentes conceptos del recorrido.

“Las tarifas fueron concertadas con los representantes del sector. Buscamos que el servicio cada día mejore y los ciudadanos cuenten con la seguridad de contar con garantías de movilidad”. Dijo Juan Carlos García, secretario de Movilidad de Tunja.

Tarifas autorizadas

Con la entrada en vigor del decreto, los valores establecidos serán los siguientes:

Tarifa mínima: $5.800

Banderazo: $3.100

Unidad o caída (cada 100 metros): $133

Tiempo detenido (cada 30 segundos): $74

Recargo por llamada: $800

Recargo nocturno, dominical y festivos: $800

Recargo por recoger o dejar pasajeros en el Terminal de Transporte: $700

El horario del recargo nocturno se aplicará entre las 8:00 p. m. y las 5:00 a. m., incluyendo domingos y días festivos.

“El inicio de cobro en la tarifas, se hará una vez, se calibren los taxímetros, por ahora estamos haciendo la socialización de la medida adoptada, esto con el fin de permitir que todos conozcan el incremento” Señaló el secretario.

Llamado a conductores y usuarios

La Secretaría de Movilidad reiteró que estas tarifas son de obligatorio cumplimiento para todos los vehículos de servicio público individual tipo taxi que operan en el perímetro urbano de Tunja. Así mismo, invitó a los usuarios a verificar que los cobros se realicen conforme a lo establecido y a reportar cualquier irregularidad.

El decreto completo puede ser consultado en el portal oficial del municipio, donde se detallan las disposiciones, condiciones de aplicación y el marco legal que respalda la actualización tarifaria.

“En los próximos días y conforme a los estudios y conversaciones, se determinará si hay incremento en el servicio público colectivo y estaremos a la vez dando a conocer las nuevas disposiciones para el pico y placa en la ciudad”. Puntualizó García