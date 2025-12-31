La petición de la ANI al alcalde de Cartagena por “trabas” a la modernización del Aeropuerto

La petición de la ANI al alcalde Dumek Turbay por “trabas” a la modernización del Aeropuerto de Cartagena

La petición de la ANI al alcalde Dumek Turbay por “trabas” a la modernización y ampliación del Aeropuerto de Cartagena. Ampliar

Un documento de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) advierte que la alcaldía de Cartagena estaría poniendo en riesgo la oportunidad de consolidar esa ciudad como destino turístico y centro estratégico de desarrollo económico, por “trabas” a la modernización y ampliación del Aeropuerto.

Desde septiembre pasado la Agencia Nacional de Infraestructura ha estado pidiendo al alcalde de Cartagena Dumek Turbay, respuestas concretas para saber por qué se opone a la ampliación de la terminal aérea.

El documento conocido por Caracol Radio incluye una tabla que advierte de siete requerimientos que se enviaron durante todo este 2025 y ninguno fue respondido.

La ANI argumenta que el aeropuerto internacional Rafael Núñez movilizó 7,5 millones de pasajeros en el 2024, cifra que ya sobrepasó la capacidad de diseño prevista en la estructuración del proyecto.

En el 2025 se registró un crecimiento del 3% de pasajeros nacionales y 5% de internacionales, lo que evidencia la necesidad de avanzar con la ampliación y modernización de la terminal para responder a la demanda creciente y asegurar la sostenibilidad del turismo y la economía de la región Caribe.

¿Qué está pidiendo la ANI a la alcaldía de Cartagena?

Que emita un pronunciamiento integral que viabilice la ejecución del proyecto de ampliación aeroportuario, el cual requiere con carácter urgente.

Concluye ese documento que la falta de decisiones administrativas por parte de la alcaldía, frente a la ocupación y disponibilidad de los espacios públicos involucrados en la franja de utilidad pública, pone en riesgo la capacidad de la ciudad para responder a la creciente demanda turística y mantener su posicionamiento internacional.