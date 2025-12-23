Aeropuerto Rafael Núñez de Cartagena proyecta récords de pasajeros en temporada alta

El Aeropuerto Internacional Rafael Núñez de Cartagena consolida su posición como motor estratégico del turismo y la conectividad en Colombia. Según las cifras más recientes, la terminal aérea alcanzó un hito histórico al movilizar 7.527.404 pasajeros (entre llegadas y salidas) con corte al 21 de diciembre de 2025.

Esta cifra representa un sólido crecimiento del 3.2% en comparación con el mismo periodo del año anterior, cuando se registraron 7.293.000 viajeros. Con este resultado, el aeropuerto ya ha superado oficialmente el flujo total de pasajeros con el que cerró el año 2024, incluso antes de que finalice la temporada decembrina.

En promedio, la terminal aérea registra entre 22.000 y 23.000 pasajeros diarios, con picos de 24.000 a 25.000 viajeros los viernes y domingo, comportamiento que evidencia la alta demanda propia de la temporada de fin e inicio de año.

Este crecimiento responde al dinamismo del turismo en la ciudad y consolida al Aeropuerto Internacional Rafael Núñez como la tercera terminal aérea con mayor flujo de pasajeros en Colombia, reafirmando su papel estratégico en la conectividad nacional e internacional, con la llegada de rutas estacionales provenientes de Polonia, Italia, Suiza y Canadá.

Durante las festividades de fin de año, se anticipa una movilización de más de 880.000 pasajeros a través de la terminal aérea de La Heroica. Esta cifra representa un aumento del 9,2% en comparación con la temporada de cierre e inicio de año anterior.

“Esperamos cerrar este 2025 con más de 7.8 millones de viajeros. De esta manera, continuamos consolidándonos como el tercer aeropuerto más importante del país y un punto de referencia para el Caribe. Para atender la alta demanda presentada durante el fin y comienzo de año, estamos operando con toda nuestra capacidad. De esta manera, respondemos a las necesidades de Cartagena, una de las ciudades favoritas de los colombianos y de turistas extranjeros para cerrar 2025 y recibir con alegría el 2026”, señaló el gerente del Aeropuerto Internacional Rafael Núñez, Christian Carrazana.

La operación del aeropuerto se desarrolla bajo los más altos estándares de seguridad operacional, respaldados por la certificación de Aeródromo Internacional otorgada por la Aeronáutica Civil durante 2025, lo que ratifica el compromiso de la terminal con una operación segura y alineada con la normativa aeronáutica vigente.

El Aeropuerto Internacional Rafael Núñez continuará trabajando de manera articulada con aerolíneas y autoridades para garantizar una experiencia de viaje segura y eficiente durante la temporada alta de fin e inicio de año.