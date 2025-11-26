“No podemos traer más viajeros a Cartagena sin ampliar el aeropuerto Rafael Núñez”: Carlos Cuartas

Por segundo año consecutivo, Prisa Media realizó el foro ‘Hacia dónde va Cartagena’, donde las principales autoridades y sectores de la ciudad dialogaron sobre el futuro de la misma y sus retos más importantes.

Por ejemplo Carlos Cuartas, gerente de OINAC, concesionario del aeropuerto Rafael Núñez, destacó la importancia de ejecutar las obras previstas en la terminal, teniendo en cuenta, según él, que así se hable de un proyecto a largo plazo (Bayunca), la realidad es que esta infraestructura }sirve actualmente al Distrito y necesita fortalecer sus capacidades con los trabajos autorizados por la ANI.

“No se nos puede olvidar que esto ha sido un anhelo de los cartageneros por mucho tiempo. Este aeropuerto tiene un atraso de infraestructura de casi 12 años. Ustedes lo han visto y es un aeropuerto que no tiene puentes de abordaje. Por ejemplo, la salas están estrechas, los servicios cada día están más difíciles de prestar, tenemos problemas con el aire, con la electricidad, porque ha adolecido de esta inversión que precisamente en el presente se debe hacer, porque Cartagena, al ser tan turística, la primera y última impresión es por el aeropuerto”, aseguró Cuartas.

Así mismo, manifestó que avanza muy bien el proceso de adquisición de predios en el barrio Crespo, donde ya un 80% de las propuestas de compra han sido aceptadas.