Precio del dólar en Venezuela aumenta junto a otras divisas internaciones HOY 10 de junio de 2026

De fondo: Imagen ampliada del billete de cien bolívares venezolanos. A la derecha se puede observar una imagen translúcida de estadísticas económicas (Crédito: Getty Images)

El Banco Central de Venezuela (BCV) ha compartido el informe de intercambio de dólares en el país para este miércoles 10 de junio de 2026, en donde hay un alza en los precios de las divisas internacionales.

Téngase en cuenta que, desde el pasado 11 de mayo, la cifra de las cotizaciones superó la barrera de los 500 bolívares por dólar.

Así se cotiza el dólar en Venezuela para HOY 10 de junio de 2026

El Banco Central de Venezuela (BCV) ha informado que el precio estimado del dólar estará alrededor de los 572,67840000 bolívares venezolanos (VES) para este 10 de junio de 2026, lo que significa un leve aumento respecto a la cifra presentada la jornada anterior ($567,68280000 bolívares).

Esta proyección aplica también para las principales divisas internacionales. La cotización queda de la siguiente manera:

Euro: 662,24530176 bolívares.

662,24530176 bolívares. Yuan chino: 84,58560794 bolívares.

84,58560794 bolívares. Lira turca: 12,41826879 bolívares.

12,41826879 bolívares. Rublo ruso: 7,95767972 bolívares.

Así están las casas de cambio en Venezuela para HOY 10 de junio de 2026

El BCV también ha confirmado las nuevas tasas de cambio que se manejarán durante la jornada, para quienes buscan realizar transacciones en dólares:

Banplus: 641,7637 para compra - 680,2718 para venta

641,7637 para compra - 680,2718 para venta Bancaribe: 686,7748 para compra - 582,7947 para venta

686,7748 para compra - 582,7947 para venta Banesco: 715,0191 para compra - 596,6448 para venta

715,0191 para compra - 596,6448 para venta Banco Activo: 699,3661 para compra – 563,2892 para venta

699,3661 para compra – 563,2892 para venta N58 Banco Digital : 564,1999 para compra - 564,8291 para venta

: 564,1999 para compra - 564,8291 para venta Otras instituciones: 605,8065 para compra - 622,1903 para venta

Inflación de mayo fue de 6,3%, la cifra más baja en 19 meses

La inflación de Venezuela ⁠en mayo registró una cifra del 6.3%, según los datos ⁠divulgados el viernes por ⁠el Banco Central. Esto representa la cifra más baja de los últimos 19 meses, mientras que el mes pasado, abril, tuvo el 10.6%,

Le puede interesar: Alex Saab fue acusado ante una corte federal de Miami por lavado de dinero

El ente emisor señaló en una nota de prensa publicada en su página web que el mayor aumento en los precios se registró en el sector de

Esparcimiento y cultura (7,3%).

Restaurantes y hoteles (7,1%).

Vestido y calzado (7%).

Equipamiento del hogar (6,8%).

Servicios de educación (6,6%).

Comunicaciones (6,5%).

Cabe acotar que los primeros tres meses del año en el país suramericano estuvieron marcados por reformas y una apertura a la inversión privada y extranjera impulsadas por el Gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, en medio de los acercamientos con Estados Unidos, que capturó a Nicolás Maduro el pasado enero en Caracas.

Esto deja un gran reto al gobierno interino, ya que de acuerdo con un informe difundido el pasado mes por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la economía venezolana crecerá un 7,4 % en 2026 respecto al año pasado, mientras que la inflación cerrará un 271,6 %.La agencia de la ONU prevé que la actividad petrolera crezca un 11,5 %, con una producción de crudo de hasta 1.211.000 barriles por día (bpd), un alza del 12 % en comparación con la del año pasado, que promedió en 1.081.000 bpd, según cifras oficiales.

Escuche Caracol Radio EN VIVO: