Aeropuerto de Cartagena priorizará su sistema de ventilación y accesos a salas de abordaje

Cartagena

El aeropuerto Internacional Rafael Núñez de Cartagena, concesionado por la Agencia Nacional de Infraestructura a OINAC en este gobierno, se encuentra actualmente en la etapa constructiva y pasará de tener un área de 25.154 m² a 44.748 m², que permitirá incrementar su capacidad operativa, aumentar la cobertura de servicios aeroportuarios y mejorar la experiencia y confort de los pasajeros.

Entre las mejoras más importantes que adaptarán próximamente, se resalta la optimización de los sistemas de ventilación que alivianará las condiciones ambientales dentro del aeropuerto, y la instalación del Very Pax, que permitirán agilizar el ingreso de los pasajeros a las salas de espera y facilitar la conexión con sus vuelos.

“El Rafael Núñez, la terminal aérea más importante del Caribe, está en obra y a través de pequeños cambios, ya empezaremos a generar grandes impactos a los pasajeros nacionales y extranjeros. Estas obras de ampliación y modernización son una respuesta del Gobierno del Cambio para aportar al desarrollo urbano, la sostenibilidad, el crecimiento económico y el bienestar de Cartagena”, indicó la vicepresidente de Gestión Contractual de la ANI, Milena Jiménez Hernández.

La ANI continuará trabajando de la mano con las concesiones aeroportuarias del país para asegurar que la operación en cada terminal se preste con altos estándares de calidad y en beneficio de todos los usuarios.

Estas obras de ampliación y modernización son una respuesta del Gobierno para aportar al desarrollo urbano, la sostenibilidad, el crecimiento económico y el bienestar de la ciudad de Cartagena de Indias, a través de una infraestructura que cambie vidas.