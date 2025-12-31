Impacto del aumento del salario en empresas: vigilantes y empleadas domésticas, los más afectados

El pasado lunes 29 de diciembre, el presidente Gustavo Petro hizo el anuncio oficial del aumento del salario mínimo para el 2026, este incremento es de un 23,7%, lo que quiere decir que, contando el auxilio de transporte, pasaría a ser de 2 millones de pesos.

Lea también: Petro aumentó salario mínimo para 2026 por decreto: Así quedó con auxilio de transporte

Este anuncio ha generado bastantes reacciones por parte de diferentes sectores como el político, gremios y empresario, estos últimos han expresado gran preocupación por las alzas en los costos al momento de contratar a un trabajador.

En Caracol Radio hicimos el ejercicio de ver cuánto podría ser el costo para una empresa de contratar a un solo empleado con el salario mínimo, ya que este quedó en 2 millones de pesos, se le debe agregar pagos de salud, pensión, ARL, cesantías, vacaciones y quedaría en un aproximado de $2.900.000

Más información: Costo de un empleado en 2026: ¿Cuánto pagarán las empresas tras el aumento del 23% de Gustavo Petro?

En entrevista con 6AM de Caracol Radio habló el abogado experto en asuntos laborales quién mostró cómo estaría viéndose afectado el sector de los empresarios con este incremento.

“Las empresas que tienen utilización masiva de mano de obra, hay un problema ya, hoy, de caja, para pagar la nómina de enero. Son empresas que su margen de intermediación es muy bajito porque lo que venden son servicios, por ejemplo, empresas de vigilancia y de aseo. Ahora van a tener que pagar un 23 más%, no hay caja que aguante eso. Hoy hay muchas empresas que están saliendo a buscar plata al mercado financiero para tratar de pagar la nómina de enero”.

Noticia en desarrollo