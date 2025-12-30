Costo de un empleado en 2026: ¿Cuánto pagarán las empresas tras el aumento del 23% de Gustavo Petro? // Caracol Radio

El reciente anuncio del presidente Gustavo Petro sobre el ajuste del salario mínimo para el año 2026 ha generado una fuerte conmoción en diversos sectores de la opinión pública, la política y el gremio empresarial. La decisión de fijar un aumento del 23% superó incluso las expectativas de las centrales obreras, quienes habían propuesto inicialmente un ajuste del 16%.

Por su parte, los empresarios habían planteado una cifra del 7,21%, lo que deja un contraste evidente frente a la decisión final del Ejecutivo. Este incremento no solo modifica la remuneración directa del trabajador, sino que dispara los costos de producción y servicios en toda la economía nacional.

Ahora, tras la determinación del presidente de la república, expertos en economía advierten de una creciente crisis económica, en consecuencia, esto se podría evidenciar en los próximos meses cuando las pymes recurran a medidas drásticas como despidos masivos; de hecho, se prevé que esto no solo suceda en pequeñas empresas sino también en las grandes compañías.

Cifras oficiales: Así quedó el sueldo básico y el auxilio de transporte

Tras el decreto presidencial, el panorama de ingresos para millones de trabajadores colombianos en 2026 se divide de la siguiente manera:

• Sueldo básico: $1.750.905.

• Auxilio de transporte: $249.095.

• Total devengado: $2.000.000.

Sin embargo, para las empresas, este valor es solo el punto de partida, ya que a este monto se le deben sumar las cargas de seguridad social y prestaciones sociales de ley.

¿Qué debe pagar un empleador por cada trabajador?

De acuerdo con la legislación actual, el costo real de un empleado para una compañía incluye aportes a salud, pensión, riesgos laborales y cajas de compensación, además de las prestaciones sociales.

Aquí le presentamos la lista detallada de lo que deberá asumir un empleador mensualmente por cada trabajador que gane el mínimo en 2026:

• Salud (12% del IBC): $148.827.

• Pensión (12% del IBC): $210.109.

• Caja de Compensación: $70.036.

• ARL (Riesgos Laborales): $9.140.

• Provisiones para Primas: $166.600.

• Cesantías: $166.600.

• Intereses sobre cesantías: $20.000.

• Vacaciones: $73.013.

• Total: $2′864.325.

Cabe recordar que al trabajador se le descuenta de su propio sueldo un 4% para salud y otro 4% para pensión, lo que equivale a un descuento mensual de $70.036 de su salario básico.

Sectores en alerta por el alza de costos de producción

El incremento del 23% ha encendido las alarmas en sectores que dependen intensivamente de la mano de obra. Gremios relacionados con la confección, los restaurantes y los servicios han manifestado su preocupación ante el posible aumento en los precios finales al consumidor para poder cubrir estos nuevos costos laborales.

Expertos señalan que es muy probable que otros ámbitos del consumo diario, vinculados al ajuste del salario mínimo, también presenten incrementos notables durante el transcurso del próximo año.