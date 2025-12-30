Fenalco en Norte de Santander califica como “irresponsable” aumento del salario mínimo

Así quedaría el salario mínimo en 2026 si se ajusta por decreto de Gustavo Petro // Caracol Radio

Norte de Santander.

El aumento del salario mínimo decretado por el presidente Gustavo Petro para 2026, que eleva la remuneración cerca de dos millones de pesos con auxilio de transporte, generó rechazo en Fenalco Norte de Santander, que lo calificó como “irresponsable” y “populista”.

Sergio Palacios, presidente del gremio en la región, aseguró en entrevista con Caracol Radio que la medida fue tomada “sin concertación” y que carece de sustento técnico.

“Es una medida dictatorial, en un gobierno que desde el principio ha demostrado interés por afectar el empleo formal y generar más caos en la informalidad”, afirmó.

El dirigente advirtió que muchas empresas locales ya realizan sus análisis financieros y de sostenibilidad, los cuales podrían reflejar la necesidad de cancelar contratos laborales para mantener la viabilidad.

“Para podernos sostener, debemos equilibrar lo que producimos con los ingresos que tenemos para pagar salarios, servicios públicos y demás obligaciones. Esta matriz probablemente dará negativa y obligará a prescindir de servicios de trabajadores”, explicó.

Palacios también calificó el aumento como un “pan de hoy, hambre de mañana, alegría de minutos, tristeza de tiempos” y alertó sobre un panorama complicado para 2026, con deserción laboral y presión sobre la operatividad de las empresas.

“Imponer un aumento de esta magnitud golpea directamente el empleo formal y asfixia al sector productivo”, señaló.

El gremio anticipa que buscará acciones legales para revertir el decreto, siguiendo experiencias anteriores con incrementos decretados en 2016, que finalmente fueron eliminados.

“Seguramente los gremios y demás entes productivos del país estarán pensando en asociar demandas para tumbar este decreto”, concluyó Palacios.