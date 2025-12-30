Hospital San Rafael cierra servicios a usuarios de la Nueva EPS en Pasto

Pasto - Nariño

En las últimas horas, el Hospital San Rafael de Pasto emitió un comunicado que ha generado preocupación entre la ciudadanía afiliada a la Nueva EPS, al confirmar la finalización del contrato de prestación de servicios entre ambas entidades, la decisión, de carácter contractual, impactará directamente a cientos de usuarios que reciben atención en esta institución, especialmente en el área de salud mental.

¿Desde cuándo usuarios de Nueva EPS dejarán de recibir servicios?

El Hospital San Rafael anunció que a partir del 1 de enero de 2026 dejará de prestar servicios de salud a los afiliados de Nueva EPS, tras la terminación del contrato vigente, no obstante, desde la institución se indicó que se garantizará la continuidad de la atención a los pacientes que actualmente se encuentren hospitalizados o en procesos críticos, hasta que se logre su egreso seguro o su remisión efectiva a otra institución de la red.

Así mismo, se recomendó a los usuarios contactar directamente a su EPS para conocer la red de servicios habilitada y asegurar la continuidad de tratamientos ambulatorios, citas médicas y procesos terapéuticos que se encuentren en curso.

Grave crisis de salud mental en Nariño

La finalización de este contrato se conoce en medio de una compleja situación de salud mental que atraviesa el departamento de Nariño. Solo en Pasto, durante 2025, se han reportado más de 700 casos de intentos de suicidio, una cifra que refleja la magnitud de la problemática y la alta demanda de servicios especializados.

A este panorama se suma la sobrecarga que enfrentan varias instituciones que atienden casos de salud mental, muchas de ellas prácticamente colapsadas, lo que pone en evidencia la urgencia de garantizar una red de atención suficiente, oportuna y continua para la población.