Corte Constitucional advierte que Minsalud no cumplió con el reajuste de la UPC

Ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo // Denuncian penalmente al ministro de Salud por incumplir con órdenes de la Corte Constitucional (Colprensa).

JUDICIAL

La Corte Constitucional mantiene abierto incidente de desacato contra el Ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo por no acatar las órdenes impartidas al reajuste de la UPC ni garantizar el derecho fundamental a la salud.

Los magistrados de la Sala Especial de Seguimiento. habían ordenado a la cartera entregar un informe en máximo 48 horas, y aunque el Minsalud presentó un informe dentro del término concedido, las medidas reportadas por el ministerio no acreditan un cumplimiento real e inmediato.

La Corte reiteró que el Ministerio debía cumplir tres obligaciones centrales:

(i) corregir las deficiencias del sistema de información para que sea confiable en el cálculo de la UPC; (ii) garantizar la suficiencia real de la UPC sobre la base de lo ordenado por la Corte Constitucional; y (iii) equiparar la UPC del régimen subsidiado al 95 % de la del régimen contributivo, mientras no se demuestre la suficiencia de la primera.

En ese contexto, la Sala decidió abrir formalmente la etapa probatoria del incidente de desacato, incorporar la documentación allegada por el Ministerio y decretar la realización de una mesa técnica.