Gobierno Nacional destina más de $125 mil millones para cinco nuevos hospitales en Sucre

El departamento de Sucre cerrará el año con una noticia histórica: la construcción de cinco hospitales nuevos, respaldada por la Resolución 2733 del 29 de diciembre de 2025, mediante la cual el Ministerio de Salud y Protección Social asume compromisos con cargo a vigencias futuras excepcionales para fortalecer la infraestructura hospitalaria en todo el país.

La buena nueva para el departamento de Sucre fue dada a conocer a los medios de comunicación por parte del diputado y exsenador Mario Fernández Alcocer, muy allegado al Gobierno del presidente Gustavo Petro.

En el caso de Sucre, la inversión supera los $125.394 millones, distribuidos así:

Santiago de Tolú: $12.089.234.526

San Onofre: $36.893.428.239

Sincé: $25.460.602.730

Sampués: $39.668.254.847

Hospital Universitario de Corozal (HUS): $11.282.599.079

Estos recursos permitirán iniciar procesos de licitación en un plazo máximo de dos meses, según confirmó el diputado Mario Fernández Alcocer, quien destacó que “no son adecuaciones ni equipos aislados, son cinco hospitales completos que transformarán la atención médica en Sucre”.

La resolución establece que las Empresas Sociales del Estado (ESE) de los municipios beneficiados podrán incorporar los recursos en sus presupuestos y avanzar en la adjudicación de obras, que deberán incluir la dotación completa para garantizar su operación integral.

Según el diputado Mario Fernández Alcocer , esta inversión se suma a otros proyectos estratégicos en el departamento, como la planta de tratamiento de aguas servidas en Corozal, la sede del SENA en Tolú y el avance del aeropuerto regional, consolidando el impacto del Gobierno Nacional en la región.

Con esta decisión, Sucre inicia el 2026 con pie derecho, dejando atrás décadas de rezago en infraestructura hospitalaria y ofreciendo mejores condiciones para la atención en salud de miles de sucreños.

Fernández Alcocer aseguró que esta inversión responde a años de gestión y al compromiso del presidente Gustavo Petro con el fortalecimiento de la red pública de salud.

También se contempla la dotación completa de los centros asistenciales, lo que garantizará su operación integral.