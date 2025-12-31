En el Quindío pacientes diagnosticadas con cáncer elaboran kits de año viejo

Armenia

En efecto desde la fundación que brinda un apoyo integral a las pacientes con cáncer y sus familias realizan kits de año viejo para lograr obtener recursos que les permitan solventar los diferentes gastos que se requieren.

La presidenta de la fundación Lazo Rosa, Julieth Tejada manifestó que los kits son elaborados por las pacientes y voluntarias donde no solo se trata del muñeco sino todo un ritual con el objetivo de dejar atrás todo lo que no fue tan bueno en el año 2025.

También destacó que el objetivo de este tipo de manualidades es obtener recursos para el funcionamiento de la fundación y para quienes intervienen directamente en la elaboración.

“Tenemos nuestros kits de año viejo elaborados por las pacientes y voluntarias de la fundación. Esta temporada muchos queremos dejar recuerdos atrás, entonces ellas también elaboraron no solamente el muñeco, sino como un ritual para que escribamos todos esos deseos para el año venidero, todos esos sueños, pero también dejar atrás lo que no se dio porque no fue bueno. Y bueno, algunas cosas que ellas tienen allí, como los granos de la abundancia, eh las espigas, el dinero, en fin, es un kit muy completo que ellas mismas diseñaron buscando obtener recursos para la fundación", manifestó.

Explicó que desde el mes de octubre iniciaron con todo el proceso para tener los kits que han gustado mucho y que los han promocionado activamente a través de las redes sociales.

Reconoció que quienes están en el proceso de elaboración olvidan un poco todo lo que tienen que vivir día a día con su salud y como tal esa batalla que enfrentan en contra de la enfermedad.

“Ellas están reuniéndose desde el mes de octubre, pero ya para el mes de noviembre se han reunido casi que dos veces por semana algunas veces dos tardes, algunos otros días completos porque sí han gustado mucho porque son muy bonitos, son muy pulidos. todo el proceso es elaborado a mano, más allá de lo que esto trae son esas tardes donde ellas se integran, donde ellas olvidan sus procesos médicos y están dedicadas a hacer ese tipo de manualidades. Entonces esto es un trabajo que no solamente va a representar un ingreso, sino que también es un tema de salud mental", manifestó.

Añadió: “En las redes sociales de la fundación vamos a estar superpendientes, de hecho allí ya nos han estado escribiendo, el kit vale 50 mil pesos y en los teléfonos que hay allí de contacto de la fundación, el link los lleva, en el Instagram de la fundación también hay un botón especial que dice, “año viejo” en ese botón los direcciona directamente a un WhatsApp de la fundación donde vamos a estar para darle respuesta oportuna".

Recordemos que son cerca de 97 pacientes con cáncer que actualmente se benefician de la fundación.