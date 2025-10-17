El cáncer de mama no es exclusivo de las mujeres, en el Quindío se han detectado casos en hombres

Armenia

En el mes de la prevención del cáncer de mama, fundaciones que trabajan en prevención, información y atención de pacientes con esta enfermedad llamaron la atención porque no solo se están presentando en mujeres sino también en hombres, además de las barreras para la atención oportuna por parte de las EPS y las IPS.

Iván Camilo Echeverry de la Fundación Cancerológica del Quindío señalo que en el Quindío ya se han presentado siete casos de hombres que han sido diagnosticas con cáncer de mama y por eso la importancia de la detección temprana.

Cáncer de mama en hombres

Y explicó “lo que hemos desconocido que no se le ha prestado mucha atención durante muchísimos años es que a los hombres también nos da, porque los hombres también tenemos glándula mamaria, también tenemos mama. Por lo tanto, también debemos de cuidarnos.

Entonces ha sido algo que se ha enfocado mucho obviamente a la mujer, siempre, pero que dijimos en esta oportunidad, venga, mandemos un mensaje inclusivo porque es que los hombres también tenemos que cuidarnos, también tenemos que conocernos, también tenemos que saber de nuestro cuerpo y prevenirnos frente a ese tema. De hecho, hay casos ya incluso aquí en el Quindío de hombres que padecen cáncer de mama.

Por eso me llama mucho la atención el tema de ¡tócatelas para que no te toque!, que es, digamos, como el lema de esta jornada y esta campaña, precisamente porque es en general que todos tenemos que estar en esa prevención

Julieth Tejada de la Fundación Lazo Rosa “hay que recordar que mamas tenemos todos, hombres y mujeres, las mujeres adicionalmente contamos con senos y por eso es que siempre también se llama cáncer de seno y va muy asociado solamente a la mujer, pero siempre hemos querido que el nombre real y con el que debemos estar trabajando es cáncer de mama. Como decía el doctor Iván, hay cifras, ya conocemos casos en la fundación han pasado alrededor de siete hombres con cáncer de mama. Y el tema con los hombres es que llegan generalmente muy avanzados.

¿Por qué?

Porque primero no hacen autoconocimiento, segundo porque o en primer lugar porque desconocen que a los hombres puede dar cáncer de mama, no hacen autoconocimiento de sus mamas y entonces dicen no es que me picó un mosquito y eso me fue creciendo, eso fue un nacido, eso fue un barro, se me fue poniendo rojo, entonces yo lo espiché, y lo que les estoy diciendo es lo que realmente siempre escuchamos y obviamente ya llegan a un tratamiento, ya llegan a inclusive hacerles esa mastectomía radical que les queda, pues para los hombres es menos agresivo porque no está esa parte del seno visible y esa feminidad que tenemos las mujeres, pero definitivamente también los marca.

La importancia del autoexamen

En todos los cánceres, detectarlo a tiempo es te eleva las probabilidades de poder sobrevivir. Y hay algo curioso y es que la mayoría de los cánceres son silenciosos, entonces, cuando ya tú tienes algún tipo de síntoma, es porque ya está muy avanzado, que es lo que habla ahorita la Dra. Julieth. Y más en el hombre con el desconocimiento, el machismo, el tema cultural que no solamente es ahorita por el cáncer de mama, es en todos, imagínate el cáncer de próstata, que es el que más más muertes causa en hombres con mayor razón que debemos cuidarnos y no lo hacemos.

La importancia del espejo

Julieth Tejada de la Fundación Lazo Rosa “la pregunta para todos los hombres que nos estén escuchando y para todas las mujeres, ¿cuántas veces se miran ustedes es al espejo, el rostro, la cara en el día. Muchos van a decir muchas veces y es lo que tenemos que hacer con nuestras mamás. Todos los días nos las debemos conocer, auto revisar, es mirarnos al espejo, manos abajo, si no vemos nada allí, manos en la cintura y manos detrás de la cabeza.

En una de esas tres posiciones debemos revisar que haya o retracción de pezón, piel de naranja, hundimientos, masas, nódulos, cualquier cambio debe ser consultado. La palpación la hacemos únicamente los hombres.

Cojan un día, dicen todos los 15, todos los 20, o cualquier día del mes lo van a hacer durante 5 días seguidos, van a hacer una palpación desde la axila con la mano contraria conforme a las manecillas del reloj pasando toda o limpiando toda la mama. ¿Lo mujeres cuándo lo hacemos? 8 días después del periodo.

Lo vamos a hacer porque si lo hacemos durante los días del periodo vamos a tener las mamas inflamadas, los senos inflamados. Entonces vamos a encontrar, sí, me dolió, sí, hay una masita. No, son 8 días después que vamos a hacer esa palpación. De resto, todos los otros días nos las vamos a revisar. ¿Y cuánto se demora eso? 15 segundos al día y 15 segundos pueden salvar tu vida.

Por su parte Julieth Tejada de la fundación Lazo rosa llamó la atención porque siguen las barreras para la atención oportuna de esta enfermedad por parte de las EPS e IPS donde nuevamente tienen que recurrir a las quejas y tutelas para citas con especialistas, entrega de medicamentos y realización de los procedimientos como quimio terapias y radio terapias

Barreras para el tratamiento en el sistema de salud

Julieth Tejada “Justamente de eso queríamos como hablar, qué tristeza que hagamos este tipo de campañas de conciencia, de prevención y existen barreras para el acceso. Para tener esas primeras citas, esos exámenes de extensión, entrar al tratamiento de quimio, de radio, de cirugía, post tratamiento, lo que sea. Es muy difícil y volvimos a cifras que antes.

Digamos que no es que hayan desaparecido, pero habíamos estado como en un momento mejor, se habían mitigado un poco y volvimos a las acciones de tutela, volvimos a los desacatos, volvimos a sentir que ni siquiera ese mecanismo de acción constitucional es suficiente para que los prestadores del servicio de salud den el tratamiento en términos de oportunidad.

Eso no es solamente el tema de las EPS, es también las IPS, es también la entrega de medicamentos. Es también que pacientes que nos dicen hoy, es que no me aplicaron la quimio, pero no me la aplicaron toda, me aplicaron X estos dos medicamentos porque el tercero no llegó, está descontinuado. Entonces me toca pedir cita para que me ordenen nuevamente.

Son barreras, son trabas, y eso que genera desesperanza, angustia, rabia, impotencia y lo peor de todo, se atrasa el tratamiento, lo peor de todo. ¿Qué pasa con esas células cancerígenas? Se siguen multiplicando a mayor velocidad y estamos es tratando de salvar la vida de una persona

Iván Echeverry de la fundación Cancerológica del Quindío “por eso no solamente se trata entonces de ese diagnóstico temprano, y ahí es donde también el sistema ha fallado muchísimo porque efectivamente tú puedes iniciar un proceso con el médico general, luego que la cita con el especialista y todas esas citas se van demorando tiempos.

Ahorita hablábamos precisamente de lo mucho que se están demorando para las citas no solamente con especialistas, sino iniciar unos tratamientos de más de seis 7 o hasta 8 meses, y qué pasa entonces. las células se siguen reproduciendo, el cáncer sigue, avanzando.

Entonces de ahí la importancia de hacer las cosas lo más rápido, que el sistema realmente reaccione y que les responda a los pacientes y nos responda a todos para que las cosas puedan ser más ágiles y así podamos entonces aumentar las probabilidades de salvar las vidas.