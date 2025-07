Se está mendigando la salud para los pacientes con cáncer en Armenia: Fundación Lazo Rosa, Quindío

Armenia

Fundaciones que ayudan a niños diagnosticados con cáncer denuncian desde Armenia que están mendigando la prestación del servicio de salud, ya que no hay medicamentos ni citas con especialistas lo que agrava su condición.

En Caracol Radio Armenia hablamos con Julieth Tejada, directora de la Fundación Lazo Rosa que apoya a niños y pacientes enfermos de cáncer de escasos recursos en Armenia y la preocupación por el acceso a la salud para estos pacientes.

Y subrayó “muy difícil, desafortunadamente volvemos años atrás, es muy doloroso saber que seguimos con muchas dificultades porque este momento se está mendigando la salud, no hay medicamentos”

Además “Tenemos una paciente que hace algunos días ustedes lanzaron la noticia y no le han hecho la cirugía. Ya va por más de 2 meses, había terminado las quimios y demás y así como ella, hay otras pacientes que no tienen el tratamiento, que no tienen la cita médica, que no tienen la cirugía.

El panorama es muy desesperanzador, no solamente para el paciente, para la familia y yo diría, no solamente para el paciente oncológico, para todos en general, la salud está en crisis.

Es sumamente preocupante el panorama para nosotros como quindianos y especialmente puedo hablar de los pacientes de la oncológicos.

Acciones de la Personería de Armenia

la Personería Municipal de Armenia adelanta visitas a los diferentes dispensarios de salud de la ciudad, con el propósito de verificar la calidad en la atención y los tiempos de entrega de medicamentos a los usuarios del sistema de salud.

Estas acciones de vigilancia preventiva se realizan mediante la aplicación de encuestas directas a los usuarios, donde se recoge información clave sobre sus experiencias, inconformidades, tiempos de espera y casos en los que no han recibido los medicamentos ordenados por su médico tratante.