Bajan los intereses para las tarjetas de crédito en enero 2026: ¿en cuánto quedó la tasa de usura?

La Superfinanciera publicó la tasa de usura y las tasas de Interés Bancario Corriente para créditos de diferentes modalidades para enero del 2026. Según informó, la tasa de usura quedó en 24.36% efectivo anual. Entonces, se trataría de una disminución en los intereses para los créditos de consumo y los créditos ordinarios que están vigentes durante enero del 2026, un dato que impacta a millones de colombianos.

Recordemos que la tasa de usura es el límite legal de intereses que las entidades bancarias pueden cobrar por los préstamos. En comparación con diciembre, la tasa de usura tuvo una caída de 0,66 puntos porcentuales. En este sentido, las compras realizadas con tarjetas de crédito el próximo mes serán más económicas que las que se hicieron en diciembre.

¿En cuánto quedaron las tasas de créditos de bajo monto?

Además, la Superfinanciera también definió las tasas efectivas anuales por modalidad de crédito. Revisando la información que reportaron los establecimientos de crédito entre las semanas con corte del 28 de noviembre al 19 de diciembre de 2025, la entidad financiera determinó que el crédito de consumo ordinario quedó en 16,24 % efectivo anual, lo cual representa una disminución de 44 puntos porcentuales frente al mes de diciembre.

Además, confirmó las siguientes tasas: