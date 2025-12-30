“Un aumento tan alto puede precarizar el empleo”: Confederación de Trabajadores de Colombia

Salario mínimo 2026: ¿Qué implicaciones tendría un aumento de más del 20%? Análisis // Caracol Radio

José López Posada, ejecutivo nacional de la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC), advirtió que el incremento del salario mínimo decretado por el Gobierno Nacional, aunque responde a recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo, podría generar efectos negativos en el empleo formal, especialmente en las pequeñas y medianas empresas.

“También hay que mirar, por ejemplo, las empresas y sobre todo le voy a hablar de las empresas que tienen contratación formal. Yo le hablo como trabajador, pero primero existieron las empresas y después los sindicatos y las y las centrales obreras. No, al contrario, no primero los sindicatos y después las empresas”.

Un aumento que supera lo solicitado por las centrales obreras

En diálogo con Caracol Radio, el dirigente sindical aseguró que si bien el aumento es superior incluso a lo solicitado por las centrales obreras, no necesariamente garantiza mejores condiciones laborales y podría, por el contrario, incentivar la informalidad.

“Desde el punto de vista de la OIT, el incremento puede considerarse satisfactorio, porque busca garantizar un salario mínimo vital y móvil. Sin embargo, la economía del país no está en capacidad de soportar un aumento tan alto”, afirmó López Posada.

Preocupación por el empleo formal

El líder sindical dijo que durante más de dos años las centrales obreras, el empresariado y el Gobierno construyeron de manera tripartita la Política de Trabajo Digno y Decente en Caldas para mejorar la calidad del empleo y reducir la informalidad, pero advirtió que decisiones unilaterales podrían poner en riesgo esos avances.

“Sin la mano del empresariado no hay generación de empleo. Incrementos de este nivel pueden dar al traste con esa política, especialmente en las empresas que hoy generan empleo formal”, señaló.

El líder sindical reconoció que el Gobierno sostiene que a mayor salario hay mayor consumo y dinamización de la economía, López Posada insistió en que la realidad de muchas empresas, especialmente exportadoras y del sector de la construcción, es distinta.

“El dólar bajo, el aumento en los costos de materiales y los presupuestos ya trazados hacen muy difícil que muchas empresas asuman un incremento tan alto. No es que no quieran pagar, es que no pueden”, explicó el integrante de la CTC.

Pequeños y medianos empresarios, los más afectados

El directivo de la CTC manifestó su mayor preocupación por los pequeños empresarios que emplean entre cuatro y seis trabajadores de manera formal, destacando que las nuevas condiciones con el incremento del salario mínimo podría afecta la contratación formal de sus empleados como estrategia para reducir el costo de la mano de obra.

“Para poder sobrevivir, muchos se verán obligados a despedir personal o a contratar por debajo de la mesa. Eso conduce a la precarización del empleo: contratos por horas, por días, sin seguridad social, sin pensión ni acceso a cajas de compensación”, advirtió.

Insistió que a su juicio, el incremento debió mantenerse en los rangos que se venían discutiendo en la mesa de concertación, es decir, entre el 10 y el 12 por ciento, considerando los aumentos de dos dígitos que ya se habían otorgado en los últimos años.

El líder sindical hizo un llamado al Gobierno Nacional a retomar el diálogo tripartito y a aplicar incrementos de manera gradual.

“Los aumentos deben ser concertados. Colombia debe avanzar hacia un salario digno, sí, pero de forma gradual. Incrementos tan altos pueden hacer que la plata pierda valor por el aumento de los costos y, sobre todo, que el empleo formal se vuelva precario”, destacó.