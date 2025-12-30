Teófilo Gutiérrez enciende la polémica en redes sociales: ¿Fue mejor que Falcao y Carlos Bacca?

¡Se armó el debate en redes sociales! Durante un reto viral publicado en Instagram, el creador de contenido ‘jalftimepodcast’ se juntó con Teófilo Gutiérrez para hablar sobre los mejores delanteros que han pasado por el fútbol colombiano.

El objetivo del juego era sencillo: quedarse callado hasta escuchar, en este caso, un jugador que haya sido mejor que Teo a lo largo de su carrera. La cuestión es que el listado contó con leyendas del nivel de Radamel Falcao García, de reciente paso por Millonarios, o Carlos Bacca, su compañero en Junior de Barranquilla.

La cuestión es que Gutiérrez Roncancio, de 40 años, no exclamó una sola palabra mientras se leía el listado, lo que dio a entender que se consideraba mejor que todos ellos. Estos fueron los futbolistas nombrados:

Leonardo Castro (Millonarios)

Michael Rangel (Alianza Valledupar)

Francisco Chaverra (Independiente Medellín)

Alfredo Morelos (Atlético Nacional)

Dayro Moreno (Once Caldas)

Hugo Rodallega (Independiente Santa Fe)

Carlos Bacca (Junior de Barranquilla)

Luis Muriel (Orlando City)

Falcao (Sin equipo)

Víctor Aristizábal (Retirado)

Juan Pablo Ángel (Retirado)

🔝⚽️ ¿UN DELANTERO MEJOR QUE TEO?



🤣El ídolo y referente de Junior guardó silencio hasta que escuchó un mejor jugador que él ¿Leo Castro, Alfredo Morelos o Dayro Moreno?



📹Vía IG: jalftimepodcast



📻#ElVbarCaracol con la bolsa de jugadores del FPC, aquí: https://t.co/vVtvUSwYuu pic.twitter.com/UZLdqvF37U — El VBAR CARACOL (@VBarCaracol) December 30, 2025

Como era de esperarse, explotaron los comentarios en la publicación. Muchos de ellos opinaron que Teo se encontraba entre los mejores atacantes en la historia del país, pero la gran mayoría coincidió en que no le gana a Falcao, mientras que los demás son debatibles.

Es preciso recordar que ambos futbolistas conformaron una de las duplas más letales en la historia de la Selección Colombia. Camino al Mundial de Brasil 2014, Radamel anotó en nueve oportunidades, mientras que Gutiérrez lo hizo en seis.

