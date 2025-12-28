Trump dice que en semanas se podría saber si guerra en Ucrania puede terminar: claves de la reunión

A las afueras de Mar-a-Lago y antes de iniciar la reunión privada, Donald Trump y Volodimir Zelenski aseguraron que las reuniones de negociación avanzan rápidamente. (Foto: Demetrius Freeman/The Washington Post via Getty Images) / The Washington Post

Termina la reunión entre el presidente Donald Trump y el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, en la que conversaron sobre el acuerdo que busca terminar la guerra con Rusia.

Después de dos horas de conversación, los mandatarios salieron a una rueda de prensa en la que explicaron los principales acuerdos a los que llegaron. Lo primero que señaló el presidente Trump es que ya se logró “mucho progreso”. Indicó que se han logrado acercar mucho, “quizá muchísimo”, a ese tan prometido fin del conflicto.

De hecho, señaló que en semanas ya se podría saber si la guerra en Ucrania podría realmente terminar. “Creo que en unas semanas sabremos de una forma u otra” si las conversaciones han dado frutos.

Le puede interesar: Zelenski espera cerrar acuerdo de paz para Ucrania en su reunión con Trump

Rusia tiene voluntad de reconstruir Ucrania

Según indicó el mandatario estadounidense, “Rusia quiere que Ucrania triunfe. Putin fue muy generoso con Ucrania y logró el éxito, incluyendo el suministro de energía, electricidad y otros productos a precios muy bajos”.

#MUNDO | “Rusia quiere que Ucrania triunfe. Putin fue muy generoso con Ucrania y logró el éxito, incluyendo el suministro de energía, electricidad y otros productos a precios muy bajos”, respondió Trump, después de que le preguntaran si Rusia estaría dispuesta a colaborar en la… pic.twitter.com/njiK2Pff0w — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) December 28, 2025

Noticia en desarrollo....