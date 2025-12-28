Trump dice que en semanas se podría saber si guerra en Ucrania puede terminar: claves de la reunión
Tras dos horas de reunión, el presidente Donald Trump habló sobre los principales puntos y acuerdos a los que llegaron con Zelenski
Termina la reunión entre el presidente Donald Trump y el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, en la que conversaron sobre el acuerdo que busca terminar la guerra con Rusia.
Después de dos horas de conversación, los mandatarios salieron a una rueda de prensa en la que explicaron los principales acuerdos a los que llegaron. Lo primero que señaló el presidente Trump es que ya se logró “mucho progreso”. Indicó que se han logrado acercar mucho, “quizá muchísimo”, a ese tan prometido fin del conflicto.
De hecho, señaló que en semanas ya se podría saber si la guerra en Ucrania podría realmente terminar. “Creo que en unas semanas sabremos de una forma u otra” si las conversaciones han dado frutos.
Le puede interesar: Zelenski espera cerrar acuerdo de paz para Ucrania en su reunión con Trump
Rusia tiene voluntad de reconstruir Ucrania
Según indicó el mandatario estadounidense, “Rusia quiere que Ucrania triunfe. Putin fue muy generoso con Ucrania y logró el éxito, incluyendo el suministro de energía, electricidad y otros productos a precios muy bajos”.
Noticia en desarrollo....