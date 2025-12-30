Salario mínimo en Colombia, “proteger el empleo formal debe ser la prioridad” dicen los gremios

Mientras que el salario mínimo en Colombia aumentó para el 2025 en un 9.54%, el Gobierno Nacional decretó el 23.7% para el 2026.

De esta manera pasa de $1.623.500 mensuales ($1.423.500 más el auxilio de transporte de $200.000) a $2.000.000 para el 2026 ($1.750.905 más auxilio de transporte de $249.095)

Tras el anuncio del presidente Gustavo Petro, los gremios del Valle del Cauca expresaron su preocupación por el impacto que tendría este incremento en el empleo formal.

Juan Manuel Sanclemente, director ejecutivo del Comité Intergremial y Empresarial del Valle del Cauca, manifestó el desacuerdo con la medida al señalar que “creemos que esta es una medida que no responde a la realidad productiva del país ni de las regiones”.

Según Sanclemente, en el departamento el empleo formal depende en gran parte de las pequeñas y medianas empresas de sectores como la industria, el comercio, el agro y los servicios.

El dirigente gremial advirtió que “este incremento eleva de forma inmediata los costos laborales y obliga a muchas empresas a frenar nuevas contrataciones, aplazar inversiones o incluso poner en riesgo empleos existentes”.

De acuerdo con el análisis del CIEV, la decisión representa una presión adicional para las empresas que pone en peligro el empleo formal y la sostenibilidad empresarial, aspectos que, aseguran, deben ser prioridad.

Finalmente, los gremios insistieron en que “reconocemos la importancia de proteger el poder adquisitivo de los trabajadores, pero los ajustes salariales deben basarse en criterios técnicos como la productividad y la capacidad real de pago. Cuando eso no ocurre, el resultado no es más bienestar, sino una presión directa sobre el empleo formal”.

Además, advirtieron que el salario mínimo está ligado a múltiples precios y tarifas, lo que termina encareciendo el costo de vida de los hogares.