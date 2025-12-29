Por irregularidades en contrato de Alumbrado Público, fue suspendido por 3 meses gerente de Emcali

La Procuraduría General de la Nación ordenó la apertura de una investigación disciplinaria contra el gerente de las Empresas Municipales de Cali, Emcali, Roger Mina, por las presuntas irregularidades en proceso de contratación de prestación de servicios para optimizar el sistema de alumbrado público de la ciudad.

Por los mismos hechos, el Ente de control vinculó al proceso al gerente de la Unidad Estratégica de Negocios, José David Insuasti Avendaño, quienes habrían omitido dar cumplimiento a principios de la función administrativa.

El Ministerio Público investigará si durante el proceso de selección de un aliado estratégico de EMCALI para la prestación del servicio de alumbrado público en la ciudad de Cali se vulneró el principio de publicidad y si se cometieron irregularidades tales como la ausencia de un procedimiento claro para la selección del aliado estratégico, así como la incorporación de requisitos, como indicadores financieros y de experiencia, sin la debida justificación; todo esto, en el marco de una contratación para prestar dicho servicio durante 20 años y cuya cuantía es indeterminada.

Mientras se adelanta el proceso, la Procuraduría Primera Delegada para la Contratación Estatal suspendió a ambos funcionarios de manera provisional por tres meses, tiempo durante el que se revisarán las condiciones del negocio jurídico adelantado por la Gerencia de Abastecimiento Empresarial, las actividades relacionadas, la documentación existente y el rol de las diferentes personas involucradas.

La medida busca evitar que con la permanencia en sus respectivos cargos se pueda presentar una reiteración de la conducta, evitar una eventual participación en procesos contractuales o desconozcan el cumplimiento de las normas relacionadas con este u otro negocio jurídico.

Emcali responde

Frente a las actuaciones adelantadas por la Procuraduría General de la Nación relacionadas con el proceso de la fase 2 del alumbrado público, las Empresas Municipales de Cali, Emcali aclaró:

1. No existe un proceso de contratación en curso para la fase 2 del alumbrado público. Actualmente, EMCALI se encuentra exclusivamente en una fase de análisis, planeación y estructuración.

2. No se ha convocado ningún proceso de invitación vinculante. Las invitaciones realizadas corresponden únicamente a la presentación de propuestas no vinculantes, como insumo técnico para la estructuración del proyecto.

3. No existe contrato alguno firmado, adjudicado ni en ejecución relacionado con la fase 2 del alumbrado público.

4. Las observaciones de la Procuraduría General de la Nación durante la fase preventiva fueron atendidas por la empresa.