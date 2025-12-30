Pronóstico del clima del 31 de diciembre al 2 de enero: Departamentos en los que lloverá según IDEAM

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) se dedica a estudiar las condiciones del clima y del medio ambiente en todo el país. Sus estudios ayudan a las personas a organizar mejor sus actividades diarias

Su trabajo consiste en reunir y analizar información sobre el clima, el agua y la naturaleza. Incluso, tienen informes que son cruciales para el seguimiento de las variables del clima, de esta manera las personas pueden planificar su itinerario diario.

A continuación, se dará a conocer el pronóstico del tiempo que se espera entre el 31 de diciembre y el 2 de enero.

Lea también: Rituales de buena suerte para terminar el 2025 y empezar el año 2026 con energía positiva

Clima en Colombia del 31 de diciembre al 2 de enero de 2026

Durante esta semana, se espera que las lluvias se presenten con mayor frecuencia en las regiones Pacífica y Amazónica, así como en el occidente y en algunas zonas del centro de la región Andina. En estos lugares, es probable que se registren lluvias en distintos momentos del día.

Por el contrario, en la región Caribe y en el noroccidente de la Orinoquía se pronostica un clima más seco, con pocas o ninguna precipitación. Esto significa que en estas zonas predominarán días con menos lluvias y condiciones más estables.

Le puede interesar: Esta es la planta que tiene más potasio que el banano: médicos revelan que ayuda a dormir

Pronóstico del clima BOGOTÁ del 31 de diciembre al 2 de enero de 2026

En Bogotá se espera que, durante la mayor parte de la semana, el clima sea seco y con pocas lluvias. Esto permitirá días más tranquilos, con momentos de cielo despejado o parcialmente nublado.

Sin embargo, hacia el final de la semana podrían presentarse cambios en el tiempo. Se pronostica un aumento de la nubosidad y la posibilidad de lluvias leves en algunos momentos del día. En cuanto a la temperatura, las mínimas estarían entre los 6 y 8 grados centígrados, mientras que las temperaturas más altas podrían llegar cerca de los 20 grados.

Le puede interesar: Qué le depara el próximo año según su fecha de nacimiento: Guía de Numerología

Clima miércoles 31 de diciembre

Para el último día de 2025 habrá más nubes y lluvias en gran parte del país. Las lluvias más fuertes se esperan en varios departamentos como Cesar, Bolívar, Santander, Cundinamarca, Antioquia, Caldas, Quindío, Risaralda, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño y gran parte de la región amazónica y oriental.

En San Andrés, Providencia y Santa Catalina podrían presentarse algunas lluvias, sobre todo en la zona suroriental del archipiélago.

Clima jueves 1 de enero de 2026

Para el inicio del año se espera un poco más de nubosidad y lluvias, principalmente en el centro y sur de las regiones Caribe y Andina.

Las lluvias continuarán en las regiones Pacífica y Amazónica. Las más fuertes se presentarían en departamentos como Cesar, Magdalena, Bolívar, Sucre, Córdoba, Antioquia, Santander, Caldas, Quindío, Risaralda, Tolima, Cundinamarca, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño y varias zonas del sur y oriente del país.

En San Andrés, Providencia y Santa Catalina se espera tiempo seco, sin lluvias.

Clima viernes 2 de enero de 2026

Al final de la semana se esperan lluvias de diferentes intensidades en muchas zonas del país, algunas acompañadas de tormentas eléctricas.

Las lluvias más fuertes se darían en departamentos como Cesar, Magdalena, Bolívar, Sucre, Córdoba, Antioquia, Santander, Norte de Santander, Boyacá, Huila, Caldas, Quindío, Risaralda, Tolima, Cundinamarca, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño y varias regiones del sur y oriente.

En San Andrés, Providencia y Santa Catalina podrían presentarse lloviznas cortas.