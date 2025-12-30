Rituales de buena suerte para terminar el 2025 y empezar el año 2026 con energía positiva // Caracol Radio // Imagen: Gemini

Se acerca el momento crucial. La noche del 31 de diciembre no es solo una fecha más en el calendario; para millones de colombianos, representa un umbral psicológico y espiritual. Es el momento exacto en que despedimos las cargas del 2025 y renovamos la esperanza para los doce meses que vienen.

Más allá de la fiesta y la cena familiar, esta noche está cargada de simbolismo. Los rituales, o los tradicionales “agüeros”, son herramientas poderosas que nos ayudan a enfocar nuestra intención. No se trata de magia, sino de preparar nuestra mente y nuestro entorno para recibir lo nuevo con la mejor disposición.

Si usted desea dejar atrás lo negativo y abrirle la puerta a la abundancia, el amor y la tranquilidad en el 2026, hemos recopilado una guía práctica con los rituales más efectivos para realizar antes y durante la medianoche.

Cerrar el ciclo y limpiar el 2025

Para que entre lo nuevo, primero debe salir lo viejo. Antes de pedir deseos para el 2026, es fundamental realizar una limpieza energética de su hogar y de su propia carga emocional. Se recomienda hacer esto el día 30 o la mañana del 31 de diciembre.

La gran limpieza física y energética: No reciba el año con la casa sucia o desordenada. Barra toda su casa desde la parte más interna hacia la puerta de salida, visualizando que saca los problemas del año viejo. Para trapear, puede usar agua con vinagre blanco y sal marina, una mezcla tradicional para cortar energías densas.

El ritual de la quema de lo negativo: En un papel blanco, escriba con sinceridad todo lo que desea dejar en el 2025: miedos, deudas, rencores o malos hábitos. Antes de la medianoche, queme ese papel con cuidado (puede usar una vela) y deje que las cenizas se las lleve el viento o el agua. Esto simboliza el cierre definitivo del ciclo .

En un papel blanco, escriba con sinceridad todo lo que desea dejar en el 2025: miedos, deudas, rencores o malos hábitos. Antes de la medianoche, queme ese papel con cuidado (puede usar una vela) y deje que las cenizas se las lleve el viento o el agua. Esto simboliza el . Baño de florecimiento personal: Antes de vestirse para la fiesta, tome un baño especial. Hierva agua con hierbas “dulces” como hierbabuena, manzanilla, canela y pétalos de rosas. Báñese con esta preparación del cuello hacia abajo, pensando en que su cuerpo se prepara para atraer solo cosas buenas.

Rituales para atraer la buena suerte en el 2026

Cuando falten pocos minutos para las doce, la energía cambia. Es el momento de activar la atracción de lo que usted desea para el nuevo año. Estos son los clásicos que no fallan:

Para la abundancia económica (Lentejas): La tradición indica que debe tener un puñado de lentejas crudas en sus bolsillos durante la medianoche para que no falte el dinero. Otro ritual efectivo es lanzar un poco de arroz y lentejas hacia arriba justo a las 12:00 a.m., como una “lluvia de prosperidad”, y luego barrerlas hacia adentro de la casa.

La tradición indica que debe tener un puñado de lentejas crudas en sus bolsillos durante la medianoche para que no falte el dinero. Para los deseos puntuales (Las 12 uvas): Es quizás el agüero más famoso. Debe comer 12 uvas, una por cada campanada del reloj, pidiendo un deseo diferente por cada mes del año. La clave aquí es tener los deseos claros desde antes para no improvisar y enfocar bien la energía.

Es quizás el agüero más famoso. Debe comer 12 uvas, una por cada campanada del reloj, pidiendo un deseo diferente por cada mes del año. La clave aquí es para no improvisar y enfocar bien la energía. Para viajar (La maleta): Si su meta en 2026 es conocer nuevos destinos, tome una maleta (puede estar vacía) y, justo después de los abrazos de medianoche, salga a dar una vuelta a la manzana corriendo. Entre más lejos corra, más lejos serán sus viajes.

El poder del color: ¿Qué ropa usar?

La psicología del color juega un papel importante en cómo nos sentimos y qué proyectamos. La tradición colombiana le da mucha importancia al color de la ropa interior para recibir el año:

Amarillo: Es el color rey de la temporada. Úselo si su prioridad para el 2026 es atraer dinero, prosperidad y éxito laboral .

Es el color rey de la temporada. Úselo si su prioridad para el 2026 es atraer . Rojo: Si su enfoque está en encontrar pareja o avivar la pasión en su relación actual, el rojo es el color del amor y la fuerza vital .

Si su enfoque está en encontrar pareja o avivar la pasión en su relación actual, el rojo es el color del . Blanco: Ideal si usted siente que necesita un “reinicio”. El blanco atrae paz, salud y claridad mental para tomar buenas decisiones.

Recuerde que el ritual más importante es su propia actitud. Reciba el año con gratitud por lo aprendido y con la certeza de que el 2026 traerá nuevas oportunidades para crecer. ¡Feliz Año Nuevo!