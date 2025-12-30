Madre de joven colombiano solicitado en extradición a Lituania pide que no se firme su entrega

En medio del proceso de extradición que enfrenta Gonzalo Ramos, un joven de Soledad, Atlántico, y quien es solicitado por las autoridades de Lituania, su madre alzó la voz y le pidió al Gobierno nacional que no se firme la orden que permitiría enviar a su hijo a ese país europeo.

En los micrófonos de Caracol Radio, Cielo Santos Amaya, mamá del joven, expresó su profunda angustia y aseguró que su hijo no tiene ningún vínculo con actividades de terrorismo ni espionaje, delitos por los cuales es requerido en el extranjero.

“Mi hijo no pertenece a ninguna inteligencia, mi hijo no es terrorista. Yo no quiero que lo extraditen”, afirmó la madre.

“Pido al Gobierno que no firme la extradición”

La mujer sostuvo que el joven es un ciudadano común, sin antecedentes judiciales en Colombia, y reiteró que teme por su integridad si llega a ser trasladado fuera del país.

“Yo le pido al Gobierno que no firme la extradición. Si mi hijo tiene que responder ante la justicia, que lo haga aquí en Colombia”, señaló Santos.

Según el reporte, el joven fue capturado en Colombia tras una notificación de Interpol, luego de haber estado en Europa, específicamente en Rusia, Barcelona, Lituania y Bulgaria, donde fue retenido por varios días.

Las autoridades lituanas lo señalan de supuestamente hacer parte de una red que recopilaba información estratégica en medio del conflicto entre Rusia y Ucrania.

Familia solicita frenar el proceso

Su familia ha intentado por diferentes vías frenar el proceso y ha solicitado que se priorice un enfoque humanitario, teniendo en cuenta las garantías judiciales y los derechos fundamentales del joven.

“Yo solo soy una madre pidiendo que no me quiten a mi hijo. Él no ha hecho nada de lo que lo acusan”, agregó Cielo Santos.

Mientras tanto, el proceso de extradición continúa en manos de las autoridades competentes, a la espera de una decisión final por parte del Gobierno nacional. Entre tanto, su madre insiste en que se escuche su voz y se evalúe con detenimiento la posibilidad de negar la firma de la extradición a Lituania.