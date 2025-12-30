Sector portuario a la espera del cronograma para la deconstrucción del antiguo puente Pumarejo

A pocos días de finalizar el año, persiste la incertidumbre en el sector portuario del Atlántico ante la ausencia del cronograma de deconstrucción del antiguo puente Pumarejo, un plan que el Ministerio de Transporte había anunciado daría a conocer el pasado 20 de noviembre.

Según lo informado por la cartera de Transporte, la deconstrucción del antiguo viaducto se realizaría por fases y comenzaría a partir del próximo año. Sin embargo, hasta el momento no se ha presentado públicamente el plan técnico ni el calendario de ejecución, lo que ha generado preocupación entre los actores del sector portuario frente a la viabilidad del proyecto y sus impactos en la navegación sobre el río Magdalena.

Advertencias sobre falta de recursos

La incertidumbre se agudizó luego de que la Contraloría General de la República advirtiera, en octubre pasado, que los recursos destinados para la deconstrucción del antiguo puente Pumarejo, estimados en más de 146 mil millones de pesos, no estarían disponibles, lo que pone en duda el inicio y la continuidad de las obras

Preocupación del sector portuario

Desde el sector portuario, representado por Asoportuaria, se ha manifestado preocupación por la falta de información oficial. Su director, Lucas Ariza, señaló que la ausencia de un cronograma claro dificulta la planificación de las operaciones portuarias y genera incertidumbre sobre los tiempos y condiciones en que se llevaría a cabo la deconstrucción del antiguo puente.

“Este es, sin duda, uno de los temas pendientes. Se trata de una problemática que este gobierno heredó, ya que cuando se adjudicó la construcción del puente no se asignaron los recursos para su deconstrucción. Posteriormente se realizaron algunos estudios y el Gobierno Nacional ha anunciado que la obra se ejecutará por etapas, a través de vigencias futuras. Esperamos que así sea, que se avance en la adjudicación y que comiencen a verse movimientos concretos para hacer realidad la deconstrucción del puente”, expresó Ariza.

Sin recursos en el Plan Nacional de Desarrollo

A estas alertas se suma la advertencia realizada el pasado 14 de noviembre por el exconcejal Estefenal Gutiérrez, actual aspirante a la Cámara de Representantes, quien aseguró que en el Plan Nacional de Desarrollo no están contempladas inversiones específicas para la deconstrucción del antiguo puente Pumarejo.

El sector portuario insiste en la necesidad de que el Gobierno Nacional entregue información clara y oportuna sobre el cronograma, las fuentes de financiación y las medidas de mitigación, con el fin de evitar afectaciones a la actividad logística y al comercio fluvial de la región.