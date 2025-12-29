Cuatro heridos deja explosión de tanque metálico con pintura en Malambo: hay un menor de edad

En la clínica Campbell de Malambo permanecen cuatro personas, entre ellos, un menor de edad, quienes resultaron afectados tras una explosión cuando se encontraban preparando un asador utilizando un barril de pintura de gran tamaño.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

“Durante el proceso de corte del barril con una pulidora, este explotó, provocando quemaduras en diferentes partes del cuerpo de los ciudadanos que se encontraban en el patio, cerca del lugar donde se realizaba la actividad. Al parecer, los afectados indicaron que dentro del barril permanecían residuos de gas de la pintura, lo que habría ocasionado la explosión”, indicó la Policía.

Según la información entregada por la Policía, el hecho se registró en el barrio San Martín, y entre los heridos también hay una mujer.

¿Quiénes son los lesionados y cómo están?

Dos de los lesionados sufrieron quemaduras de primer grado. Fueron identificados como Karen Guzmán Ramos, de 22 años, y John Gerardo Tovar Gaona, de 45 años. Ambos fueron enviados a la Clínica Campbell de Malambo.

Otras dos personas, entre ellos, un menor de edad sufrió salpicaduras de quemadura que no revisten de gravedad, pero fueron enviados también al mismo centro asistencial.