Luna del Río tendrá horario especial y cupos limitados para recibir el Año Nuevo 2026 en el Malecón

La Luna del Río, una de las atracciones más recientes y visitadas del Gran Malecón, contará con un plan especial para darle la bienvenida al Año Nuevo 2026. La medida busca garantizar una experiencia organizada y segura para los asistentes durante la noche del 31 de diciembre, fecha en la que miles de personas se congregan en este sector de la ciudad.

De acuerdo con lo informado, la operación extraordinaria permitirá atender la alta demanda prevista, teniendo en cuenta que para esa noche se esperan entre 300 mil y 400 mil visitantes en todo el Malecón del Río.

Horario extraordinario y control de aforo

El horario especial de la atracción será de 11:30 p. m. del 31 de diciembre a 12:30 a. m. del 1 de enero de 2026, correspondiente a la primera vuelta del año. La Luna del Río cuenta con 44 cabinas y, para esta franja, el acceso tendrá cupos limitados como parte de las medidas de control de aforo.

Las autoridades aclararon que el ingreso se realizará de manera gradual, según disponibilidad, con el fin de mantener el orden y la seguridad de los usuarios.

Venta de tiquetes y recomendaciones

Para acceder en este horario especial, los visitantes deberán adquirir previamente un tiquete exclusivo, disponible únicamente de forma digital a través de la plataforma www.tuboleta.com. Este tiquete no garantiza el ingreso exacto a la medianoche, sino dentro de la hora establecida. Además, el tiquete general del 31 de diciembre no será válido para esta franja especial.

Finalmente, se recordó que la Luna del Río operará el 31 de diciembre en su horario habitual hasta las 10:00 p. m. y retomará su funcionamiento normal el 1 de enero, de 10:00 a. m. a 10:00 p. m. Las autoridades invitaron a planificar la visita con anticipación y a seguir las indicaciones del personal, recordando que solo entre el 24 y 25 de diciembre más de 110 mil personas visitaron el Malecón del Río.