Atlántico es el segundo departamento del Caribe con más homicidios de líderes sociales en 2025

El departamento del Atlántico ocupa el segundo lugar en la región Caribe con más homicidios de líderes y defensores de derechos humanos en lo que va del año, según cifras de la Defensoría del Pueblo.

De acuerdo con el organismo, entre el 1 de enero y el 30 de noviembre se han registrado en el país 143 homicidios de líderes sociales y 22 de lideresas, además de 37 asesinatos de firmantes del Acuerdo de Paz y 75 masacres. En la región Caribe, el Atlántico reporta cinco homicidios de líderes, superado únicamente por Bolívar, que registra ocho casos.

Misael Delgado, miembro de la Mesa de Víctimas del Atlántico, advirtió que la situación de seguridad ha obligado a defensores de derechos humanos y líderes sociales a abstenerse de ingresar a las denominadas ‘zonas rojas’, donde hay presencia de bandas criminales en Barranquilla y varios municipios del departamento.

“Atlántico es un territorio de alto riesgo para quienes defendemos los derechos humanos”

“Los activistas siguen en riesgo. Existe una situación de extrema vulnerabilidad para quienes defienden los derechos humanos en diferentes territorios, municipios y localidades. Creemos que en el Atlántico hay un subregistro, porque la situación es caótica”, afirmó Delgado.

Agregó que “los activistas ya no pueden ingresar a territorios dominados por grupos al margen de la ley o por bandas criminales, algunas denominadas como GDO, que no han sido reconocidas por las autoridades como actores del conflicto armado interno, pese a su jerarquía y capacidad criminal en todo el departamento. El Atlántico es un territorio de alto riesgo para quienes defendemos los derechos humanos”.

Según la Defensoría del Pueblo, en toda la región Caribe se han registrado 26 homicidios de líderes y lideresas. Después de Bolívar y Atlántico, La Guajira reporta cuatro casos; Cesar y Magdalena, tres cada uno; Sucre, dos; y Córdoba, uno.