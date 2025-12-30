Atlántico fortalece su polo industrial con la llegada de multinacional polaca Canpack

El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, dio la bienvenida oficial a la multinacional polaca Canpack, líder global en la fabricación de envases metálicos, que instalará una nueva planta industrial en el corredor oriental del departamento, contigua al Parque Industrial de Malambo (Pimsa).

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

Durante un encuentro realizado en la Gobernación del Atlántico, el mandatario, acompañado por la secretaria de Planeación, Cecilia Arango, recibió al country manager de Canpack en Colombia, Camilo Pérez, quien presentó los detalles del proyecto que contempla una inversión cercana a los 140 millones de dólares y la generación de 150 empleos directos altamente calificados para la región.

El gobernador Verano destacó que este logro es el resultado de la articulación público-privada que se ha venido fortaleciendo en el departamento, así como del acompañamiento permanente de ProBarranquilla, la agencia de atracción y promoción de inversiones, liderada actualmente por Vicky Osorio.

Una inversión que impulsa empleo

Camilo Pérez explicó que en el primer semestre de 2026 iniciará el movimiento de tierras y la construcción de la planta; en octubre se llevará a cabo el montaje de los equipos y se proyecta el inicio de operaciones para el primer trimestre de 2027. La planta tendrá una capacidad instalada aproximada de 1.000 millones de latas al año, posicionando al Atlántico y al Caribe colombiano como un polo industrial en crecimiento.

El directivo agregó que, además de los empleos directos, el proyecto generará encadenamientos productivos que beneficiarán a proveedores locales, promoverán la transferencia tecnológica y contarán con estabilidad operativa gracias a contratos de largo plazo con clientes estratégicos.

Atlántico, en el radar internacional de inversión

El gobernador Eduardo Verano aseguró que la llegada de Canpack confirma el posicionamiento del Atlántico como un territorio confiable y competitivo para la inversión extranjera.

“Estamos muy contentos porque se concreta un proyecto que se venía trabajando desde hace varios años. La ubicación de Canpack en Malambo, al lado del Pimsa, demuestra que en esta zona están ocurriendo cosas muy importantes en materia de desarrollo económico e industrial”, afirmó el mandatario.

Añadió que este crecimiento está sustentado en la modernización de la infraestructura, el fortalecimiento de la conectividad vial, el respaldo de las empresas de servicios públicos, la promoción internacional y las garantías jurídicas y de seguridad que ofrece el departamento.

ProBarranquilla, clave en la materialización del proyecto

La directora ejecutiva de ProBarranquilla, Vicky Osorio, resaltó que este proyecto es el resultado de un trabajo sostenido durante seis años y ratifica las ventajas competitivas de la región.

“Es muy emocionante ver cómo este proyecto empieza a hacerse realidad. Confirma nuestro talento humano, la ubicación estratégica, la infraestructura y, sobre todo, la articulación público-privada que nos permite sacar adelante iniciativas de gran impacto”, señaló.

Canpack refuerza su apuesta por Colombia

Camilo Pérez destacó que la elección del Atlántico respondió no solo a su ubicación estratégica y acceso a múltiples mercados, sino también a la calidad del talento humano y a la estabilidad que el Estado colombiano brinda a la inversión extranjera.

Fundada en 1992 en Cracovia, Polonia, Canpack tiene presencia en más de 16 países y cuenta con más de 8.000 empleados a nivel global. Su portafolio incluye latas de aluminio, envases metálicos, cierres y soluciones en vidrio para la industria de alimentos y bebidas, con un enfoque en innovación y sostenibilidad.

LEA TAMBIÉN: Cuatro heridos deja explosión de tanque metálico con pintura en Malambo: hay un menor de edad

En Colombia, la compañía opera desde 2019 con una planta en Tocancipá, Cundinamarca, donde invirtió cerca de 150 millones de dólares y alcanzó una capacidad de producción de hasta 1.900 millones de latas al año. Con la nueva planta en Malambo, Canpack amplía su cobertura hacia el Caribe y fortalece su relación con clientes estratégicos como Bavaria y otras marcas de consumo masivo.