Intergremial asegura que el incremento del salario mínimo sustituirá la mano de obra por tecnología

Antioquia

Nicolás Posada, presidente ejecutivo de Intergremial de Antioquia, entidad privada conformada por 30 gremios económicos y 5 cámaras de comercio, también r echazó el decreto del gobierno nacional con el que fijó para 2026 el salario mínimo de los millones de trabajadores del país. Recalca lo mismo que Fenalco: el empleo y la informalidad primarán con los 2 millones de pesos que ganarán algunos colombianos.

También califica el porcentaje como un aumento desmedido y que esta decisión del gobierno nacional liderado por el presidente Petro es un “atentado a la economía” del país.

“También generará una contracción del empleo formal, ya que las empresas reducirán su personal y no contratarán nuevos trabajadores, afectando especialmente a las pymes que representan el 95% de todo el tejido empresarial colombiano y favoreciendo la proliferación de empleos informales en el país”, manifestó el señor Posada.

Sin embargo, incluso fue más allá de lo que ya han argumentado expertos economistas y gremios de comerciantes; dice que esto también obligará a la empresa a reemplazar la mano de obra .

“Será la sustitución de la mano de obra por tecnología, dado que los costos laborales son demasiado altos en relación con la productividad. En un corto tiempo, veremos cómo los indicadores económicos del país empezarán a decrecer, afectando la estabilidad económica y social de los colombianos”.

Finalmente, coincide con Fenalco Antioquia al manifestar que este salario del 2026 es populista y tiene fines electorales.