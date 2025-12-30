El aumento del salario mínimo es “descomunal”: Fenalco Antioquia

Antioquia

El gremio de comerciantes en Antioquia, Fenalco, también se pronunció sobre el decreto del salario mínimo que quedará en 2 millones de pesos para el 2026, incluido el auxilio de transporte. Asegura que s u rechazo es total debido a que este aumento “descomunal ” generará “una masacre laboral” en el país y que esto obligará al cierre de empresas.

María José Bernal, directora ejecutiva del gremio en el departamento, manifestó que para ese incremento n o hubo análisis técnico y solo imposición . Además, según su análisis, muchos precios que están ligados al salario mínimo se incrementarán.

“Las consecuencias van a ser sumamente negativas en muchos aspectos, pero la más dolorosa va a ser la masacre de empleos formales, de la que va a ser víctima todo Colombia. Van a ser miles los colombianos que van a migrar a la informalidad, al desempleo y a la pobreza, al hambre, porque a eso condenaron a miles de colombianos”.

La señora Bernal también indica que el decreto del presidente Gustavo Petro en cuanto al salario mínimo para el 2026 es “populista” y tiene fines políticos.

“Todo esto con fines abiertamente populistas y electorales con cara a la selección de 2026. Total rechazo a esta masacre a la formalidad que acaba de anunciar el gobierno del presidente Gustavo Petro”.

Recalcó que precisamente por eso el gremio nacional no hizo parte de la mesa de concertación, porque, según Bernal, no hubo tal y sí una imposición en el incremento del salario para millones de trabajadores en el país