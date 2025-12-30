Colapso de puente en Montería deja incomunicadas a 30 veredas; exigen acción urgente de autoridades

Medardo Romero Pacheco, vicepresidente de la Junta de Acción Comunal de León Abajo, reclama el arreglo del puente.

Montería

Doce días después del colapso total de un puente de concreto, habitantes de aproximadamente treinta veredas, principalmente del corregimiento de Nueva Lucía y de otro sectores de la zona rural de Montería, continúan a la espera de una solución por parte de las autoridades.

El vicepresidente de la Junta de Acción Comunal de León Abajo, Medardo Antonio Romero Pacheco, relató que la estructura sobre la quebrada El Tigre cedió tras un fuerte aguacero el viernes 19 de diciembre, agravando una condición previamente deteriorada.

“Ese puente ya venía lesionado”, explicó Romero Pacheco, añadiendo que “había sido visitado por diferentes administraciones anteriores, Secretaría de Infraestructura, tanto de departamento como del municipio, pero hasta ahí iba, lo miraban, le tomaban fotos y listo”.

La caída del viaducto ha dejado incomunicadas a numerosas localidades, incluyendo el propio corregimiento de Nueva Lucía, y afecta directamente a alrededor de quinientas familias, según precisó el dirigente comunal.

Dificultades para el transporte

Esto se traduce en dificultades severas para el transporte de productos agrícolas y ganaderos, base de la economía local.

“Es una región ganadera agrícola y los comerciantes, los ganaderos, los agricultores están muy afectados”, afirmó Romero Pacheco, detallando que cultivos como maíz, patilla, arroz y yuca, destinados tanto al pancoger como al mercado, no pueden salir con normalidad.

Ante la falta de acción oficial, los habitantes se han visto obligados a utilizar una vía alterna que incrementa los recorridos entre ocho y diez kilómetros. Mientras tanto, intentos de la comunidad por construir un puente artesanal han sido frustrados por el desacuerdo entre pobladores, quienes insisten en que la reconstrucción en concreto es una responsabilidad exclusiva de las entidades competentes.

Hasta el momento, las solicitudes formales a la Alcaldía de Montería y a la Gobernación de Córdoba no han generado una visita presencial ni compromisos concretos. “Se la ha hecho la visita será pasado, se la han pasado por motos y no hemos tenido ninguna respuesta”, lamentó el vicepresidente comunal.

Que la obra sea priorizada

Con la proximidad de la temporada de fin de año, la urgencia se acentúa. Romero Pacheco hizo un llamado final y enfático para que las autoridades prioricen esta obra.

“Estamos haciendo el llamado a la administración municipal que nos tenga en cuenta”, solicitó, subrayando que la comunidad se siente “bastante desolada y bastante olvidada”.

La comunidad espera que, en el transcurso de la próxima semana, se concrete un diálogo que permita el inicio de los trabajos de reconstrucción del puente, una infraestructura vital para la conectividad y la economía de toda una región que hoy permanece aislada.