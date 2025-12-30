Controlan incendio en una bodega de colchones en Malambo

Un incendio de gran magnitud se registró en la madrugada de este martes en una bodega de fabricación de colchones, ubicada frente al Parque Industrial de Malambo, en el municipio de Malambo, Atlántico. La emergencia fue controlada tras varias horas de trabajo por parte de los organismos de socorro, sin que se reportaran personas lesionadas.

El hecho ocurrió hacia las 2:00 a. m., momento en el que unidades del Cuerpo de Bomberos de Malambo atendieron la situación y solicitaron apoyo a sus similares de Barranquilla y Sabanagrande, debido a la magnitud de la conflagración. Las labores se extendieron durante varias horas hasta lograr controlar completamente el fuego.

De acuerdo con la información preliminar, el incendio se presentó en una bodega de más de 500 metros cuadrados dedicada a la manufactura de colchones. Las llamas afectaron la totalidad de la infraestructura, generando pérdidas materiales totales, aunque no se registraron víctimas ni afectaciones a viviendas cercanas.

“No hubo pérdidas humanas”

Ralphy Coronado, comandante del Cuerpo de Bomberos de Malambo, confirmó que la empresa sufrió daños totales y destacó la articulación entre los distintos cuerpos de bomberos que atendieron la emergencia.

“No hubo pérdidas humanas. En el lugar trabajaron bomberos de Malambo, Sabanagrande y el cuerpo oficial de Barranquilla, quienes apoyaron para controlar el incendio en una bodega de grandes dimensiones”, señaló.

Las autoridades indicaron que se adelantan las investigaciones para establecer las causas que originaron el incendio, mientras se evalúan los daños estructurales y las pérdidas económicas generadas por la emergencia.