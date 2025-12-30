“Actué bajo la ley y de buena fe” en el tema alumbrado público: Gerente de EMCALI, Roger Mina

Cali, Valle del Cauca

El gerente de las empresas municipales de Cali, EMCALI, Roger Mina Carbonero, aseguró que se han acatado todas las recomendaciones de la procuraduría general de la nación y que respeta la apertura de investigación por las presuntas irregularidades en proceso de contratación de prestación de servicios para optimizar el sistema de alumbrado público de la ciudad.

“Estamos seguros de que vamos a surtir esta situación de manera muy exitosa”, dijo el funcionario a Caracol Radio.

Explicó el funcionario que no existe aún un contrato y que está en marcha una etapa no vinculante, equivalente a un estudio de mercado, donde se invitaron diez empresas, cinco de ellas nacionales y cinco internacionales.

“Nosotros lo que tenemos previsto es que una vez se surta la etapa no vinculante, que además terminaba ayer según nuestro cronograma, íbamos a salir ya con unas invitaciones abiertas para suscribir una alianza estratégica donde podía participar cualquier empresa interesada, así no hubiese estado invitada a la parte no vinculante del proceso”, expresó el gerente general de EMCALI.

#Irregularidades | La @PGN_COL ordenó la apertura de una investigación disciplinaria contra el gerente de @EMCALIoficial, @RogerMinaC, por presuntas irregularidades en el proceso de contratación de prestación de servicios para optimizar el sistema de alumbrado público de #Cali. pic.twitter.com/gHdFiTMus3 — Caracol Radio Cali (@Caracol_Cali) December 29, 2025

Frente a la suspensión de tres meses, impuesta en su contra por el ministerio público, el funcionario añadió:

“Llama la atención una medida de suspensión, cuando no hay ningún proceso contractual en el medio, es decir, no hay nada que suspender y menos mala planeación contractual cuando no hay un proceso vinculante en curso”.

Frente al interrogante de Caracol Radio sobre las posibles presiones del anterior concesionario del alumbrado público, a través de sectores políticos de Cali y el Valle, donde se aseguran de que hay un aliado ya definido, el ingeniero Roger Mina, expresó que eso es falso.

“Nosotros en este momento ni siquiera hemos publicado una invitación vinculante, no hay una minuta, entonces, no se pueden hacer ese tipo de afirmaciones que son extremadamente, irresponsables y mal intencionadas”, puntualizó el gerente de EMCALI.

Aquí esta la entrevista completa con el gerente general de EMCALI, Roger Mina Carbonero: