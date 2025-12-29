Usuarios de la Nueva EPS en el Atlántico anuncian protestas por fallas en salud

Usuarios de la Nueva EPS en el departamento del Atlántico están convocando a manifestaciones públicas ante los reiterados problemas para acceder a servicios médicos y medicamentos esenciales, una situación que se agrava con el paso de los días y que ya impacta a miles de pacientes en la región Caribe.

La crisis se intensificó tras la decisión de Colsubsidio de suspender la dispensación de medicamentos, sumándose a la interrupción del servicio que desde hace más de una semana venían enfrentando los usuarios subsidiados de la Nueva EPS que recibían sus tratamientos a través de la dispensadora Éticos.

Suspensión de medicamentos por deudas millonarias

Según se ha informado, la farmacéutica Colsubsidio se unió a otros operadores que han decidido suspender el suministro de medicamentos debido a las millonarias deudas que mantiene la Nueva EPS. Esta situación afecta directamente a usuarios en los departamentos de Atlántico, Cesar y La Guajira.

Humberto Currea, líder social del municipio de Luruaco, en el sur del Atlántico, advirtió que pacientes con enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión y afecciones respiratorias se encuentran sin acceso oportuno a sus tratamientos, poniendo en riesgo su salud y calidad de vida.

“Vamos a iniciar una recolección de firmas para exigirle a la Superintendencia de Salud y a la Nueva EPS que garanticen la entrega oportuna de los medicamentos. No se puede jugar con el derecho a la vida de los pacientes, muchos de ellos con graves problemas de salud. Si esta situación no se soluciona, nos veremos obligados a acudir a bloqueos de vías y a protestas pacíficas para exigir que se restablezca el suministro de medicamentos tanto en las zonas urbanas como rurales. Hay personas que deben gastar entre 10.000 y 15.000 pesos en transporte solo para reclamar un medicamento, lo que resulta muy costoso para ellas”, explicó.

Riesgo de suspensión de citas con especialistas

A esta problemática se sumaría una nueva alerta: la IPS Bienestar estaría evaluando la suspensión de citas con especialistas para más de 150 mil usuarios solo en el Atlántico, también por presuntas deudas acumuladas por parte de la Nueva EPS.

Esta posible medida incrementa la preocupación de los afiliados, quienes aseguran que las demoras y cancelaciones se han vuelto recurrentes en los últimos meses.

Récord de tutelas por derecho a la salud

La Personería Distrital de Barranquilla confirmó que durante el año 2025 se registró una cifra histórica de acciones de tutela relacionadas con el derecho a la salud, superando las 1.800 solicitudes radicadas, muchas de ellas asociadas a fallas en la atención de la Nueva EPS.

Ante este panorama, los usuarios exigen respuestas urgentes de las autoridades de salud y de la EPS para garantizar la continuidad de los servicios y el acceso efectivo a medicamentos y tratamientos médicos.