Colsubsidio dejará de entregar medicamentos a afiliados de Nueva EPS desde 2026 en Colombia

Salud Colsubsidio informó que a partir del primero de enero de 2026 se dará el cierrre definitivo del servicio de dispensación de medicamentos para los usuarios afiliados a la Nueva EPS en todos sus puntos de atención a nivel nacional.

De acuerdo con el comunicado oficial emitido por Salud Colsubsidio, hasta el 31 de diciembre de 2025 la entrega de medicamentos se seguirá realizando de manera habitual en las sedes autorizadas, sin cambios en los procesos actuales para los pacientes.

¿Qué pasará con la entrega de medicamentos para los usuarios de la Nueva EPS?

La entidad aclaró que la continuidad de los tratamientos médicos, así como la definición de nuevos gestores farmacéuticos, será responsabilidad directa de la Nueva EPS y se hará conforme a la normatividad vigente del sistema de salud colombiano.

Desde la Nueva EPS, le confirmaron a Caracol Radio que están a la espera de definir durante esta misma semana quién asumirá la entrega de medicamentos a los afiliados a partir del próximo año, como parte del proceso de transición que se avecina.

Salud Colsubsidio recomendó a los usuarios mantenerse informados a través de los canales oficiales de atención de la Nueva EPS, donde se estará entregando información actualizada sobre cómo se realizará la dispensación futura y a qué puntos deberán acudir los pacientes.

El cierre de este servicio representa un cambio importante para miles de afiliados que durante años han recibido sus medicamentos en los puntos de atención de Salud Colsubsidio en todo el país. La transición implicará que, desde 2026, los usuarios deberán acudir directamente a los gestores farmacéuticos que designe la Nueva EPS para continuar con sus tratamientos, un proceso que genera expectativa y también inquietud entre los pacientes.