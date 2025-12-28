Preocupación en Norte de Santander por suspensión en la entrega de medicamentos de la Nueva EPS

Preocupación en Norte de Santander por suspensión en la entrega de medicamentos a usuarios de la Nueva EPS. Foto: Cortesía.

Norte de Santander.

La preocupación se intensifica en Norte de Santander tras confirmarse la suspensión en la entrega de medicamentos para usuarios de la Nueva EPS, una situación que ya es una realidad y que estaría directamente relacionada con la deuda que la EPS mantiene con los operadores farmacéuticos encargados de la dispensación.

El panorama quedó en evidencia luego de que Colsubsidio anunciara el cierre definitivo del servicio de entrega de medicamentos para los afiliados de la Nueva EPS a partir del 1 de enero de 2026, una decisión que afecta también a los puntos habilitados en el departamento y que deja en vilo a miles de pacientes que dependen de tratamientos permanentes.

Aristídes Hernández, presidente de Asintrasersaludnorte, cuestionó duramente la situación y el momento en que se presenta esta suspensión.

“Esto termina siendo un regalo de Navidad para los usuarios: la suspensión del servicio y la incertidumbre total. Una vez más son los pacientes quienes pagan las consecuencias de las deudas y de la mala administración del sistema de salud”, afirmó.

Hernández advirtió que esta problemática no es nueva, sino el resultado de una crisis financiera que se viene arrastrando desde hace meses y que hoy impacta de manera directa a los usuarios, especialmente a personas con enfermedades crónicas, adultos mayores y pacientes que requieren medicamentos de alto costo.

Aunque se ha señalado que la responsabilidad de garantizar la continuidad en la entrega de medicamentos recae en la Nueva EPS, hasta el momento no se ha informado qué operador asumirá el servicio ni qué plan de contingencia se implementará en Norte de Santander, lo que mantiene en alerta a los afiliados y al sector salud del departamento.