Un año de la masacre en Aguachica: comunidad realizará plantón en memoria de la familia Lora Rincón

Este lunes 29 de diciembre se cumple un año de la trágica masacre que acabó con la vida del pastor Marlon Lora, su esposa Yorley Rincón, y sus dos hijos, Ángela y Santiago, en el municipio de Aguachica, Cesar.

El crimen conmocionó a la comunidad esa mañana y dejó un profundo dolor en quienes conocían a la familia, especialmente en la iglesia Príncipe de Paz Villaparaguay, donde Marlon Lora era su líder espiritual. Ángela Lora Rincón se destacaba como periodista y trabajaba en la empresa de servicios públicos del municipio, mientras que Santiago Lora Rincón ejercía como camarógrafo y participó en la campaña de la actual alcaldesa.

Plantón para recordar a la familia

Para recordar a la familia, los miembros y líderes de la iglesia han convocado un plantón en el lugar donde ocurrió el crimen, donde se realizarán oraciones por el descanso de las víctimas, por la reconciliación de la comunidad y para pedir perdón por la violencia que se vivió.

La actividad también busca fortalecer los lazos de unidad entre los miembros de la congregación y mantener viva la memoria de quienes fueron víctimas de esta tragedia.

Personas capturadas por este crimen

Las autoridades esclarecieron el caso dos meses después del ataque, con la captura de cuatro personas presuntamente involucradas en el crimen. Las investigaciones determinaron que la familia fue asesinada por error, ya que el ataque estaba dirigido a otra persona, lo que incrementó la indignación de la comunidad ante la pérdida injusta de vidas inocentes.

El ataque iba dirigido a alias La Diabla, quien era una prestamista de Aguachica, en el departamento del Cesar y quien, según una versión de la investigación, habría sido el verdadero objetivo del ataque armado, en el que se ultimó a la familia del pastor Marlon Yamith Lora.