Desmantelan fábrica de licor adulterado en Atlántico: más de 180 botellas fueron incautadas

El Departamento de Policía Atlántico desmanteló una fábrica clandestina de licor adulterado en el municipio de Sabanagrande.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

Durante el operativo fueron capturadas dos personas de 65 y 44 años. Las autoridades realizaron los allanamientos en los barrios La María Dos, Gaitán y San Juan Bosco.

Durante las diligencias incautaron 182 botellas de aguardiente, dos de tequila, cuatro botellas de aperitivo, 600 capuchones tipo vodka y 12 frascos de colorantes artificiales.

“La Policía Nacional en el Atlántico fortalece los controles con el fin de evitar la comercialización de licor adulterado en esta temporada. Es así que en las últimas horas se realizó un operativo en el municipio de Sabanagrande, donde fueron capturadas dos personas de 65 y 44 años. Los hechos se registraron mediante diligencias de registro y allanamiento realizados por la seccional de protección en coordinación con la seccional de inteligencia y el apoyo del Ejército Nacional, donde, al parecer, se procesaba licor adulterado en grandes cantidades”, dijo el coronel Ronald Mariño, comandante Operativo del Departamento de Policía Atlántico.

En el mismo operativo también fueron decomisados más de 100 kilos de pólvora.