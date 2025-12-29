Trump plantea desarme de Hamás y advierte sobre programa de misiles de Irán en reunión con Netanyahu

Las declaraciones se produjeron durante su reunión en Florida con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu.

El encuentro, celebrado en la residencia de Trump en Mar-a-Lago, se dio en un momento clave para el proceso de negociación en Gaza, mientras Washington y los mediadores regionales buscan evitar el estancamiento del alto el fuego alcanzado en octubre. La agenda incluyó tanto la situación en la Franja como el escenario regional, con especial atención en Irán.

Le puede interesar: Trump invita a Netanyahu a la Casa Blanca, pero advierte a Israel no interferir en Siria

Hamás y la segunda fase del acuerdo en Gaza

Trump sostuvo que el avance hacia la siguiente etapa del acuerdo depende de que Hamás deje las armas. La segunda fase contempla la retirada progresiva de las fuerzas israelíes de Gaza, el establecimiento de una autoridad interina para gobernar el territorio y el despliegue de una fuerza internacional de estabilización.

Sin embargo, el brazo armado de Hamás reiteró que no entregará su arsenal mientras persista la ocupación israelí. En un mensaje difundido este lunes, las Brigadas Ezzedine al Qassam señalaron que el grupo considera las armas como un elemento de defensa y confirmaron, además, la muerte de su portavoz histórico, Abu Obeida, en un ataque aéreo ocurrido en agosto pasado, según había informado previamente Israel.

Funcionarios estadounidenses han expresado inquietud por los retrasos en la implementación del acuerdo y por las denuncias cruzadas de violaciones del alto el fuego. La primera fase del pacto incluyó la liberación de rehenes capturados durante el ataque del 7 de octubre de 2023 contra Israel, un proceso que aún no se ha completado en su totalidad.

Lea también: Hamás rechaza resolución de la ONU para la creación de una Fuerza de Seguridad Internacional en Gaza

Irán, eje central de la agenda regional

Más allá de Gaza, la situación de Irán ocupó un lugar central en la reunión. Trump afirmó que Estados Unidos apoyaría nuevas acciones contra Teherán si el país retoma o amplía su programa de misiles, seis meses después del conflicto entre Irán e Israel, que incluyó ataques contra infraestructura nuclear iraní.

Desde el Gobierno de Israel, la portavoz Shosh Bedrosian señaló que Netanyahu planteó a Trump la necesidad de mantener la presión sobre Irán, al considerar que su capacidad militar representa un riesgo para la estabilidad regional y los intereses de Estados Unidos. El primer ministro israelí ha insistido en que Teherán estaría reconstruyendo su arsenal tras la guerra de junio.

Trump indicó que cree que Irán podría estar dispuesto a negociar, pero advirtió que Washington respondería de manera contundente si el programa nuclear o de misiles iraní vuelve a activarse. Teherán, por su parte, rechazó las amenazas y las calificó como una “operación psicológica”, reiterando que está preparado para defenderse ante cualquier agresión.

Tensiones políticas y escenario diplomático

La reunión se desarrolló en medio de versiones sobre diferencias entre Washington y Tel Aviv respecto al ritmo y alcance del proceso de paz en Gaza. Medios estadounidenses han señalado que la Casa Blanca busca anunciar en enero la creación de un gobierno tecnocrático para la Franja y la conformación de un nuevo Consejo de Paz para Gaza.

Trump minimizó las informaciones sobre tensiones con Netanyahu y destacó la coordinación entre ambos gobiernos. El primer ministro israelí, por su parte, elogió el respaldo de Estados Unidos y afirmó que Israel no había contado antes con un aliado similar en la Casa Blanca.

Mientras tanto, los mediadores internacionales continúan los esfuerzos para reactivar la segunda fase del acuerdo, en un contexto marcado por la persistencia de enfrentamientos, la incertidumbre sobre el desarme de Hamás y la evolución del pulso entre Estados Unidos, Israel e Irán.

Le recomendamos: Irán arresta la Nobel de la Paz 2023, Narges Mohammadi