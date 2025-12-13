Nuevo ataque de Israel en Gaza contra supuesto “terrorista clave de Hamás” pese a tregua

Israel aseguró que vuelve al alto el fuego en Gaza tras bombardeos que dejan más de 100 muertos. Foto: Getty Images.

El Ejército de Israel informó que atacó una posición en el norte de la ciudad de Gaza, a pesar del alto el fuego vigente impulsado por Estados Unidos desde inicios de octubre.

El país hebreo aseguró que fue para matar a un objetivo “clave” de Hamás, según un comunicado difundido este sábado, 13 de diciembre.

“El Ejército y la Agencia de Inteligencia Interior (el Shin Bet) atacaron a un terrorista clave de Hamás en la zona de ciudad de Gaza. En los meses recientes, el terrorista operaba para restablecer las capacidades de Hamás y su producción de armas”, indicó el comunicado de las Fuerzas israelíes.

Tres personas murieron por este hecho, según la estadística de hospitales gazatíes, compartida por periodistas locales presentes en las morgues de estos mismos.

La agencia oficial de noticias palestina, Wafa, aseguró que el ataque fue con un dron en la carretera de Rashid que atraviesa Gaza de norte a sur junto a la costa.

Por su parte, medios israelíes aseguran que el objetivo del ataque era Raed Saad, alto comandante del grupo islamista. La Red de Noticias Quds asegura que el ataque ha matado a cuatro personas.

Justamente, la Agencia EFE consultó al Ejército de Israel sobre si el ataque ha acabado con la vida de Raad, pregunta a la que aún no ha respondido.

La radio del Ejército del país bajo órdenes del primer ministro, Benjamín Netanyahu, advirtió de que las fuerzas armadas pretendieron atacar a Saad en dos ocasiones en las últimas dos semanas, habiendo sido ambos ataques cancelados en el último momento. Saad sobrevivió a otros ataques dirigidos durante la guerra.

Israel ordena evacuaciones en el sur de Líbano

Por otro lado, el Ejército de Israel ordenó la evacuación de la zona de Yanuh, en el suroeste de Líbano, como dio a conocer a través de un comunicado en el que señaló que bombardeará la zona próximamente para atacar estructuras del grupo chií Hizbulá.

“El Ejército de Israel atacará pronto infraestructura militar perteneciente a la organización terrorista Hizbulá a lo largo del sur de Líbano, en respuesta a los intentos prohibidos de la organización de restaurar su actividad en la zona”, recoge el comunicado del Ejército, difundido por su portavoz en árabe en la red social X, Avichay Adraee.

En otras ocasiones, se ha producido una oleada de bombardeos después de comunicados como este en distintas localidades del sur del Líbano para las que el Ejército israelí ha emitido progresivas órdenes de evacuación durante los ataques.

Las fuerzas armadas llamaron a los residentes en los alrededores de un edificio específico de Yanuh, señalizado en un mapa, a distanciarse “al menos 300 metros de la zona”.

“Permanecer en los alrededores de estas estructuras os pone en peligro”, sentencia el texto militar.

Israel ha bombardeado casi a diario (pese al alto el fuego vigente desde el 27 de noviembre de 2024) el sur del Líbano y en ocasiones el oriental valle de la Becá o la capital, Beirut, alegando enfrentarse a los intentos de rearme de Hizbulá.