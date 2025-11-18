Hamás rechaza resolución de la ONU para la creación de una Fuerza de Seguridad Internacional en Gaza

Hamás respondió a discurso de Trump en la ONU y acusó a Israel de bloquear el alto el fuego. Foto: Getty Images.

Horas después de que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (ONU) aprobase una resolución impulsada por Estados Unidos en respaldo del plan de paz para Gaza presentado por el presidente Donald Trump, que establece la creación de una Fuerza Internacional de Estabilización en el enclave palestino, el grupo islamista Hamás manifestó su rechazo y aseguró que favorece la ocupación del país hebreo.

A través de Telegram, Hamás dijo que la resolución “no responde a los derechos ni demandas de los palestinos, favorece la ocupación israelí y busca imponer un mecanismo de tutela internacional sobre el enclave, que los palestinos y las facciones de resistencia no aceptan”.

De acuerdo con la resolución aprobada por la ONU, esta Fuerza de Seguridad tiene la labor principal de asegurar las fronteras de Gaza con Israel y Egipto, para así proteger a los civiles y los corredores humanitarios, además de capacitar a una nueva fuerza policial palestina.

En adición, esta Fuerza estará encargada de velar por el proceso de desmilitarización de la Franja de Gaza, lo que incluye la destrucción y prevención de la reconstrucción de infraestructura militar de los grupos armados no estatales, de los cuales deberá verificar su desarme.

No obstante, Hamás menciona que la asignación de tareas de esta Fuerza dentro de Gaza compromete su neutralidad y la convierte en un actor del conflicto a favor de la ocupación.

El grupo subraya que, de establecerse, cualquier fuerza internacional únicamente debería separar fronteras y monitorear el alto al fuego, con la supervisión de la ONU.

Otras facciones armadas palestinas rechazan la creación de una Fuerza de Seguridad Internacional

Desde el lunes, tras ser aprobada la resolución, diversas facciones armadas palestinas se sumaron a la postura previamente expresada por Hamás, reiterando que el pueblo palestino tiene derecho a “la resistencia y la autodefensa”.

En un comunicado difundido en Telegram, las facciones palestinas, lideradas por las Brigadas Al Qasam (brazo armado de Hamás), las Brigadas al Quds (brazo armado de la Yihad Islámica), las Brigadas de los Mártires de Al Aqsa (brazo armado de Fatah), el Frente Popular para la Liberación de Palestina y las Comités de Resistencia Popular, manifestaron su rechazo “categórico” a “cualquier presencial militar extranjera o bases militares”.

Según estos grupos, la Fuerza Internacional recogida en la resolución es “un instrumento de tutela y una complicidad internacional en el exterminio” del pueblo palestino.

Siga leyendo Dos años de guerra en Gaza: un recuento de las devastadoras cifras de la barbarie

Esta Fuerza consistiría en una “administración impuesta” que “atenta contra el derecho de los palestinos a la autodeterminación y su legítima aspiración a obtener su soberanía nacional”, de acuerdo con las facciones armadas.

Creen que, al estar coordinada con Israel y servir como un aparato de seguridad, no será de protección internacional, sino una “fuerza de ocupación extranjera”.

Israel a favor de la Fuerza de Estabilización Internacional en Gaza

Entretanto, Israel celebró el respaldo del Consejo de Seguridad al plan de paz de Trump. La oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, expresó que el plan “conducirá a la paz y prosperidad porque insiste en la desmilitarización total, el desarme y la desradicalización de Gaza”.

A su vez, Netanyahu felicitó a Trump por la decisión de la resolución aprobada en la ONU dice que este proceso de desarme “pone fin al dominio de Hamás sobre Gaza”. Además, aumentó la presión sobre el grupo para la entrega de los restos de los tres rehenes restantes; Israel ya ha recibido 25.

En cambio, las milicias palestinas insisten en el establecimiento de una “administración nacional (palestina) independiente” que gestione Gaza, incluyendo su seguridad y sus pasos fronterizos, como una solución “más realista y viable” es, ceñida al consenso en los países árabes.