Precio del dólar en Colombia HOY 29 de diciembre: Banrep reporta un alza al inicio de la semana

En los últimos días, el precio del dólar en Colombia se ha ido cotizando por una cifra inferior a los 4.000 pesos. Esto se debe principalmente a la reestructuración que ha hecho Estados Unidos en el mercado global por cuenta de las medidas arancelarias impuestas por el presidente Donald Trump desde su regreso al poder en enero de 2025.

Y es que el recorte en las tasas de interés por parte de la Reserva Federal norteamericana ha hecho que diferentes monedas en el mundo, incluyendo el peso colombiano, hayan ganado terreno con respecto al dólar. A esto se suma la llegada masiva de remesas a Colombia.

Si bien esto impacta de forma positiva a quienes realizan diferentes transacciones en dólares y a aquellos que estén interesados en viajar al exterior al encontrar precios más económicos en los vuelos, también afecta a aquellos que reciben remesas y capital procedente del extranjero, ya que sus ingresos serán mucho más bajos.

¿El dólar se mantendrá a la baja en Colombia para el año 2026?

Más allá de las elecciones presidenciales que se celebrarán en 2026, varios analistas sostienen que el precio del dólar en Colombia se mantendrá a la baja, debido a factores como el recorte en las tasas de interés en Estados Unidos y un mayor desempeño de las monedas emergentes.

Pese a ello, el Banco Popular señala que esta tendencia podría representar un riesgo en el mercado colombiano, ya que esto lo llevaría a una devaluación considerable: “Si se ajustara a los niveles del DXY (índice de referencia del dólar frente a otras monedas), se presentaría una depreciación del 10,32%, llevando el tipo de cambio a 4.158 pesos. Además, el período de elecciones presidenciales genera alta volatilidad en esta tasa”, explicó.

Precio del dólar en Colombia para este lunes 29 de diciembre

En su más reciente informe, el Banco de la República señaló que el dólar en Colombia para este lunes 29 de diciembre se cotiza en 3.716 pesos. Esto supone una ligera alza con respecto a la cifra en la que se había cotizado al cierre del pasado viernes, cuando se ubicó en 3.706 pesos.

Por otra parte, si un ciudadano está interesado en hacer transacciones en dólares durante la jornada de este lunes 29 de diciembre, lo puede llevar a cabo bajo las siguientes cifras:

Bogotá: 3.730 pesos por compra y 3.850 pesos por venta.

3.730 pesos por compra y 3.850 pesos por venta. Medellín: 3.640 pesos por compra y 3.790 pesos por venta.

3.640 pesos por compra y 3.790 pesos por venta. Cali: 3.650 pesos por compra y 3.820 pesos por venta.

3.650 pesos por compra y 3.820 pesos por venta. Cartagena: 3.750 pesos por compra y 3.980 pesos por venta.

3.750 pesos por compra y 3.980 pesos por venta. Cúcuta: 3.700 pesos por compra y 3.750 pesos por venta.

3.700 pesos por compra y 3.750 pesos por venta. Pereira: 3.730 pesos por compra y 3.800 pesos por venta.

Es importante señalar que el dólar en Colombia comenzó el año 2025 con una cotización superior a los 4.400 pesos; por lo tanto, la divisa ha perdido un valor de 700 pesos a la fecha de hoy, lo que equivale a una revaluación cercana al 15,9%. Esto también refleja el debilitamiento que ha tenido la divisa norteamericana en el mercado internacional.