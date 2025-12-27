Colombia podría cerrar el 2025 con un crecimiento del 2.6% en el PIB, según proyecciones de la CEPAL

En un balance preliminar reciente, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) actualizó el pronóstico de crecimiento que tendrían los países de la región para el 2025 y 2026.

Según este informe, la CEPAL revela que el PIB regional crecería a una tasa del 2.4 % en 2025 y del 2.3 % en 2026, con lo que se completarán cuatro años con un crecimiento sobre el 2 %. Según el análisis de la CEPAL, esto significaría que la región continúa en una trampa de baja capacidad para crecer

¿Cómo quedó Colombia, según estas proyecciones?

De acuerdo con las proyecciones de la CEPAL, Colombia cerraría el 2025 con un crecimiento del 2.6 % en el Producto Interno Bruto y proyectaría un crecimiento para el 2026 del 2.7 %.

El país que más se destacaría en estos años por su crecimiento sería Guyana, con un crecimiento del 15.2 % para el fin de este año y del 24 % para el 2026.

Frente a una visión general de la región, la comisión económica señala que el crecimiento pasaría del 2,9 % en 2025 al 2,4 % en 2026 en América del Sur. Esto se debería a la menor expansión que tuvo Brasil en los últimos meses por la continuidad de la política monetaria contractiva y un menor impulso fiscal que tuvo; asimismo, destacó que estos resultados responden a la normalización del ciclo en la economía argentina tras el fuerte repunte de 2025.

¿Cómo le fue al resto de regiones?

Para Centroamérica, se espera una expansión del PIB del 3,0 % en 2026, después del crecimiento del 2,6 % en 2025 y del 2,8 % en 2024. Según indica la CEPAL, esta subregión ha sido la más afectada por el debilitamiento de la demanda agregada externa, especialmente de la proveniente de los Estados Unidos.

Sin embargo, economías como las de Guatemala, Panamá y la República Dominicana han mostrado una relativa resiliencia y se esperan unas tasas de crecimiento de alrededor del 3,5 % o más, debido a la dinámica del sector de los servicios, el comportamiento del consumo privado y la expansión de los envíos de remesas.